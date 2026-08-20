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Новини Збиття дронів у Румунії
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Знищений біля Констанци морський дрон містив вибухівку, - Міноборони Румунії

Морський дрон біля Констанци містив вибухівку

Після перевірки уламків знищеного біля берегів румунської Констанци морського дрона встановлено, що він містив вибухівку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

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Дрон містив вибуховий заряд

Як зазначається, аналіз даних, завантажених із систем стеження літаків F-16, та їхнє зіставлення з інформацією, отриманою екіпажем корабля, який прибув у цей район, підтвердили, що йшлося про один безпілотник.

Дрон був збитий бортовою гарматою літака F-16, однак не був повністю знищений. Пізніше військові фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD), які перебували на борту корабля, безпечно знешкодили безпілотник.

У Міноборони наголошують, що проведені перевірки підтвердили, що він містив вибуховий заряд.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16 румунських ВПС знищив морський дрон у морі біля берегів Констанци.

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Румунія (1196) морський дрон (97)
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