Знищений біля Констанци морський дрон містив вибухівку, - Міноборони Румунії

Після перевірки уламків знищеного біля берегів румунської Констанци морського дрона встановлено, що він містив вибухівку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

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Дрон містив вибуховий заряд

Як зазначається, аналіз даних, завантажених із систем стеження літаків F-16, та їхнє зіставлення з інформацією, отриманою екіпажем корабля, який прибув у цей район, підтвердили, що йшлося про один безпілотник.

Дрон був збитий бортовою гарматою літака F-16, однак не був повністю знищений. Пізніше військові фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD), які перебували на борту корабля, безпечно знешкодили безпілотник.

У Міноборони наголошують, що проведені перевірки підтвердили, що він містив вибуховий заряд.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16 румунських ВПС знищив морський дрон у морі біля берегів Констанци.

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