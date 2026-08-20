Кибервалюта, когнитивная война и политическое насилие – новые риски выборов в Украине, – Айвазовская

Помимо организационных проблем, будущим выборам в Украине угрожают финансирование кампаний с помощью криптовалюты, манипуляции в соцсетях и риск политического насилия.

Об этом заявила председатель гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в интервью Цензор.НЕТ.

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Возможные риски

Комментируя риски, связанные с криптовалютой, она привела пример Молдовы.

"Россия заводила через криптокошельки деньги на выборы. Они это делали, кстати, через Украину и Румынию. На эти деньги россияне в Молдове покупали избирателей, обналичивали средства для ведения избирательной кампании", — рассказала Айвазовская.

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Второй вопрос, по ее словам, — когнитивная война.

"Это проблема, касающаяся социальных сетей, алгоритмов, искусственного интеллекта, агитации, злоупотреблений со стороны тех игроков, которые располагают колоссальными ресурсами вокруг этого инструментария. Преимущественно это Китай, Россия, Соединенные Штаты", — пояснила она, приведя пример Румынии.

"Там вложили более 300 тысяч евро на финансирование микроблоггеров, которые вывели человека, которого никто не знал, в топ-10 мировых хештегов в сети! Почти сделали его президентом. ... Государству пришлось отменить выборы", — рассказала глава "ОПОРЫ".

Поляризация общества

Она также предупредила о риске политического насилия на фоне поляризации общества.

"Во время войны очень легко манипулировать людьми, чтобы подтолкнуть их к какому-то преступлению, которое, по мнению этого человека, может быть справедливой целью. Целью политического насилия является устранение политического деятеля или, например, накрутка людей с целью усугубить раскол в обществе. Что приведет к хаосу. Поэтому для нас очевидно, что в этой сфере требуется очень много интеллектуальных инвестиций", — отметила Айвазовская.

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Интервью с Ольгой Айвазовской для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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