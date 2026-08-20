Кібервалюта, когнітивна війна та політичне насильство – нові ризики виборів в Україні, - Айвазовська

Крім організаційних проблем, майбутнім виборам в Україні загрожують фінансування кампаній через криптовалюту, маніпуляції в соцмережах і ризик політичного насильства.

Про це заявила голова громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Можливі ризики

Коментуючи ризики, пов'язані з криптовалютою, вона навела приклад Молдови.

"Росія заводила через криптогаманці гроші на вибори. Вони це робили, до речі, через Україну і Румунію. За ці гроші росіяни в Молдові купували виборців, обготівкували кошти для ведення виборчої кампанії", - розповіла Айвазовська.

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Друге питання, за її словами, — когнітивна війна.

"Це проблема, яка стосується соціальних мереж, алгоритмів, штучного інтелекту, агітації, зловживань тих гравців, які мають колосальні ресурси навколо цього інструментарію. Переважно, це Китай, Росія, Сполучені Штати", - пояснила вона, навівши приклад Румунії.

"Там вкинули понад 300 тисяч євро для фінансування мікроблогерів, які вивели людину, яку ніхто не знав, в топ-10 світових хештегів у мережі! Майже зробили його президентом. ... Державі довелося скасувати вибори", - розповіла голова "ОПОРИ".

Поляризація суспільства

Вона також попередила про ризик політичного насильства на тлі суспільної поляризації.

"Під час війни дуже легко можна маніпулювати людьми, щоб підштовхнути їх на якийсь злочин, який, на думку цієї людини, може бути справедливою метою. Метою політичного насильства є усунення політичного актора, або, наприклад, мета - накрутити людей для того, щоб поглибити розкол у суспільстві. Що призведе до хаосу. Тому для нас очевидно, що в цій сфері треба дуже багато інвестицій інтелектуальних", - зазначила Айвазовська.

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Інтерв'ю із Ольгою Айвазовською для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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