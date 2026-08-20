На фронте произошло 195 боевых столкновений. ВСУ отразили 18 атак врага на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток 20 августа на передовой произошло 195 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские обстрелы Украины

Агрессор нанес один ракетный удар, применил ракеты, летящие к цели по баллистической траектории, и 44 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования, совершил 55 авиационных ударов с применением 157 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6634 дрона-камикадзе и осуществил 2151 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из них – с применением РСЗО.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое и в районе Старицы.

На Купянском направлении враг совершил девять атак в сторону Радьковки.

Ситуация на других направлениях

Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Лиман, Новосергиевка, Дробишево и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 11 попыток захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Озерное, Орехуватка, Рай-Александровка и в районе Кривой Луки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну штурмовую операцию в районе Никифоровки.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка и в сторону Степановки. Одно боевое столкновение продолжается.

Восемнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Удачное, Котлино и в сторону населенных пунктов Белицкое, Ганновка, Светлое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 49 оккупантов, 12 — ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одно средство РЭБ, девять единиц специальной техники, один пункт управления БПЛА, два склада боеприпасов и 26 укрытий личного состава противника. Повреждена одна единица автомобильной техники, три орудия, четыре пункта управления БПЛА, а также 97 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 199 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Ривное, Долинка. Две из этих атак еще продолжаются.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.