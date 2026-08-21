Защиту водонапорных и водоочистных станций включили в "Планы устойчивости", - Шмыгаль

Украина усиливает защиту объектов водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы включили в "Планы устойчивости" защиту водонапорных станций, водоочистных станций, станций водоотведения. Все это — единый комплекс. Понимая, что враг будет наносить удары, мы говорим о концентрации и сосредоточении сил на этом направлении, чтобы защитить его", — сказал он.

Читайте: Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона: в городе перебои со светом и водой

Что этому предшествовало?

Ранее Шмыгаль заявил, что РФ планирует нанести удары по системам водоснабжения, надеясь, что это измотает население.

Читайте: Плановых отключений света в Украине нет, но ситуация может измениться, - Шмыгаль