Защиту водонапорных и водоочистных станций включили в "Планы устойчивости", - Шмыгаль
Украина усиливает защиту объектов водоснабжения и водоотведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
Что известно?
"Мы включили в "Планы устойчивости" защиту водонапорных станций, водоочистных станций, станций водоотведения. Все это — единый комплекс. Понимая, что враг будет наносить удары, мы говорим о концентрации и сосредоточении сил на этом направлении, чтобы защитить его", — сказал он.
Что этому предшествовало?
- Ранее Шмыгаль заявил, что РФ планирует нанести удары по системам водоснабжения, надеясь, что это измотает население.
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