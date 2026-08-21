Захист водонапірних та водоочисних станцій включили в "Плани стійкості", - Шмигаль
Україна посилює захист об’єктів водопостачання та водовідведення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
Що відомо?
"Ми в "Плани стійкості" включили захист водонапірних станцій, водоочисних станцій, станцій водовідведення. Все це комплекс. Розуміючи, що ворог битиме ми і говоримо про концентрацію та зосередження на цьому напрямку, щоб його захистити", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше Шмигаль заявив, що РФ планує удари по водопостачанню, сподіваючись, що це виснажить суспільство.
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