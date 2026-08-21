Зеленский тормозит получение Украиной 250 млн евро, - СМИ
У президента Зеленского осталось 4 недели, чтобы выполнить один из показателей Ukraine Facility и не лишиться 250 млн евро помощи для Украины.
Об этом говорится в материале "Европейской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
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Украина почти выполнила условия, в частности успешно завершив конкурс по отбору судей Высшего антикоррупционного суда.
"Единственное, что осталось, - это решение президента об их назначении в ВАКС. Если руководствоваться требованиями закона, то это - скорее формальность, ведь глава государства обязан их назначить. Вопрос лишь в том, сделать ли это вовремя - и получить выделенные Еврокомиссией средства, или сорвать дедлайн - и довольно значительная сумма "сгорит".
Казалось бы, выбор очевиден. Но президент затягивает с решением уже более месяца, и нет уверенности, не будет ли сорван крайний срок", - пишет издание.
Авторы отмечают, что мониторинг выполнения Плана Украины, который ежемесячно готовят представители консорциума RRR4U, свидетельствует о том, что с течением времени Украина срывает сроки по все большему количеству показателей.
"За каждым из них стоит сумма поддержки от ЕС. Но если пока речь шла "лишь" о том, что мы не получаем деньги вовремя и переносим выполнение требований на будущее, то сейчас мы подошли к важной границе.
По истечении определенного срока средства, зарезервированные для Украины, "сгорают". Ониостаются в бюджете ЕС и списываются из планов по оказанию помощи Украине", - отмечается в материале.
В то же время обязательства по реформам при этом не исчезают, поскольку они прописаны в других документах - как, например, "бенчмарки" процесса вступления в ЕС. Разница лишь в том, что там они не привязаны к конкретному европейскому финансированию.
По данным источников в СМИ, у Украины осталось менее месяца - ориентировочно до 17 сентября.
Что этому предшествовало?
- Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую привязаны к выполнению реформ и показателей, согласованных между Киевом и ЕС.
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