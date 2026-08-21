Зеленський гальмує отримання Україною 250 млн євро, - ЗМІ

У президента Зеленського залишилося 4 тижні, щоб виконати один з індикаторів Ukraine Facility та не втратити 250 млн євро допомоги для України.

Про це йдеться в матеріалі Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Україна майже виконала умови, зокрема успішно завершивши конкурс з відбору суддів Вищого антикорсуду.

"Єдине, що лишилося – це рішення президента про їхнє призначення до ВАКС. Якщо керуватися вимогами закону, то це – радше формальність, бо глава держави зобов’язаний їх призначити. Питання лише в тому, чи зробити це вчасно – і отримати виділені Єврокомісією кошти, чи зірвати дедлайн – і доволі значна сума "згорить".

Здавалося б, вибір очевидний. Але президент тягне з рішенням вже понад місяць, і немає певності, чи не буде зірваний крайній термін", - пише видання.

Автори зазначають, що моніторинг виконання Плану України, який щомісяця готують представники консорціуму RRR4U, свідчить, що з плином часу Україна зриває терміни дедалі більшої кількості індикаторів.

"За кожним з них стоїть сума підтримки від ЄС. Та якщо поки йшлося "лише" про те, що ми не отримуємо гроші вчасно та переносимо виконання вимог на майбутнє, то зараз ми підійшли до важливої межі.

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Після певного терміну кошти, зарезервовані за Україною, "згорають". Вони лишаються у бюджеті ЄС і списуються з планів щодо допомоги Україні", - наголошується в матеріалі.

Водночас зобов’язання щодо реформ при цьому не зникають, бо вони прописані в інших документах – як, наприклад, "бенчмарки" вступного процесу до ЄС. Відмінність лише у тому, що там вони не прив’язані до конкретного європейського фінансування.

За даними джерел ЗМІ, в України лишилося менше місяця - орієнтовно до 17 вересня.

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Що передувало?

Нагадаємо, програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

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