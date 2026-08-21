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Российские власти не могут обеспечить защиту от дронов - бизнес в РФ увеличил закупки средств противодействия БПЛА в 6,6 раза, - СВРУ

Бизнес в РФ резко наращивает расходы на защиту от дронов

Российские компании все чаще вынуждены самостоятельно защищать предприятия от атак беспилотников. Только за первое полугодие 2026 года коммерческий сектор РФ увеличил закупки средств противодействия БПЛА в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, общая стоимость таких закупок достигла $5,32 млн, или 441,3 млн российских рублей.

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Предприятия создают собственные мобильные группы

Наибольшим спросом у российского бизнеса пользуются стационарные и портативные детекторы и пеленгаторы беспилотников, системы оповещения и оборудование для подавления каналов управления, передачи данных и спутниковой навигации.

Некоторые крупные предприятия пошли дальше и формируют собственные мобильные группы реагирования со средствами обнаружения и подавления дронов. По данным СВРУ, создание только одной такой группы обходится в 50–70 млн рублей - примерно $600-850 тыс.

Параллельно предприятия пытаются физически защитить объекты - над зданиями возводят металлические каркасы, устанавливают сетки и навесы.

Наиболее активно в противодроновую защиту вкладываются предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, операторы складов и логистики, маркетплейсы и судоходные компании.

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В СВРУ говорят об отсутствии централизованной системы

Несмотря на резкий рост расходов, большинство российских компаний, по оценке украинской разведки, не создают полноценной многоуровневой защиты, а приобретают отдельные средства обнаружения или подавления.

В СВРУ утверждают, что единых стандартов обмена данными и технической совместимости между такими системами нет. Это приводит к ложным срабатываниям, взаимным радиопомехам между соседними объектами и закупкам оборудования, не соответствующего реальным угрозам.

"Каждое предприятие спасается как может", - отметили в Службе внешней разведки.

В разведке считают, что резкий рост частных расходов на противодроновые системы свидетельствует о неспособности российских властей обеспечить централизованную защиту промышленных и инфраструктурных объектов.

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