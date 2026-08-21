Российские власти не могут обеспечить защиту от дронов - бизнес в РФ увеличил закупки средств противодействия БПЛА в 6,6 раза, - СВРУ
Российские компании все чаще вынуждены самостоятельно защищать предприятия от атак беспилотников. Только за первое полугодие 2026 года коммерческий сектор РФ увеличил закупки средств противодействия БПЛА в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, общая стоимость таких закупок достигла $5,32 млн, или 441,3 млн российских рублей.
Предприятия создают собственные мобильные группы
Наибольшим спросом у российского бизнеса пользуются стационарные и портативные детекторы и пеленгаторы беспилотников, системы оповещения и оборудование для подавления каналов управления, передачи данных и спутниковой навигации.
Некоторые крупные предприятия пошли дальше и формируют собственные мобильные группы реагирования со средствами обнаружения и подавления дронов. По данным СВРУ, создание только одной такой группы обходится в 50–70 млн рублей - примерно $600-850 тыс.
Параллельно предприятия пытаются физически защитить объекты - над зданиями возводят металлические каркасы, устанавливают сетки и навесы.
Наиболее активно в противодроновую защиту вкладываются предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, операторы складов и логистики, маркетплейсы и судоходные компании.
В СВРУ говорят об отсутствии централизованной системы
Несмотря на резкий рост расходов, большинство российских компаний, по оценке украинской разведки, не создают полноценной многоуровневой защиты, а приобретают отдельные средства обнаружения или подавления.
В СВРУ утверждают, что единых стандартов обмена данными и технической совместимости между такими системами нет. Это приводит к ложным срабатываниям, взаимным радиопомехам между соседними объектами и закупкам оборудования, не соответствующего реальным угрозам.
"Каждое предприятие спасается как может", - отметили в Службе внешней разведки.
В разведке считают, что резкий рост частных расходов на противодроновые системы свидетельствует о неспособности российских властей обеспечить централизованную защиту промышленных и инфраструктурных объектов.
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