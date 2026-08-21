Російська влада не може забезпечити захист від дронів - бізнес у РФ наростив закупівлі засобів протидії БпЛА у 6,6 раза, - СЗРУ

Російські компанії дедалі більше змушені самостійно захищати підприємства від атак безпілотників. Лише за перше півріччя 2026 року комерційний сектор РФ збільшив закупівлі засобів протидії БпЛА у 6,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, загальна вартість таких закупівель сягнула $5,32 млн, або 441,3 млн російських рублів.

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Підприємства створюють власні мобільні групи

Найбільшим попитом у російського бізнесу користуються стаціонарні та портативні детектори й пеленгатори безпілотників, системи оповіщення та обладнання для глушіння каналів керування, передавання даних і супутникової навігації.

Окремі великі підприємства пішли далі та формують власні мобільні групи реагування із засобами виявлення і подавлення дронів. За даними СЗРУ, створення лише однієї такої групи обходиться у 50–70 млн рублів – приблизно $600–850 тис.

Паралельно підприємства намагаються фізично захистити об'єкти – над будівлями зводять металеві каркаси, встановлюють сітки та навіси.

Найактивніше у протидроновий захист вкладаються підприємства паливно-енергетичного комплексу та промисловості, оператори складів і логістики, маркетплейси та судноплавні компанії.

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У СЗРУ говорять про відсутність централізованої системи

Попри різке зростання витрат, більшість російських компаній, за оцінкою української розвідки, не створюють повноцінного багаторівневого захисту, а купують окремі засоби виявлення або глушіння.

У СЗРУ стверджують, що єдиних стандартів обміну даними та технічної сумісності між такими системами немає. Це призводить до хибних спрацювань, взаємних радіоперешкод між сусідніми об'єктами та закупівель обладнання, яке не відповідає реальним загрозам.

"Кожне підприємство рятується як уміє", – зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

У розвідці вважають, що різке зростання приватних витрат на протидронові системи свідчить про нездатність російської влади забезпечити централізований захист промислових та інфраструктурних об'єктів.

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