Германия может закрыть "Русский дом" в Берлине после атаки на украинский самолет в Лейпциге, - СМИ

Немецкое правительство после инцидента с дроном и взрывчаткой возле украинского самолета Ан-124 в аэропорту Лейпциг/Галле рассматривает возможность введения санкций против "Русского дома" в Берлине. Одним из вариантов может стать расторжение соглашения, позволяющего российскому центру работать в столице Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, немецкие власти пока публично не обвиняют Москву в организации атаки, однако, по данным издания, все больше склоняются к версии о российском следе.

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"Русский дом" подозревают в связях со шпионажем

"Русский дом" работает на Фридрихштрассе в Берлине и официально позиционирует себя как культурный центр. В то же время немецкие силовые структуры подозревают, что его деятельность может быть связана со шпионажем.

Правовые основания для работы центра определяют два немецко-российских соглашения. Одно из них, заключенное в 2013 году, касается использования Россией земельного участка в Берлине и действует 99 лет.

Второе межправительственное соглашение от 2011 года может пересматриваться или расторгаться раз в пять лет. Ближайшая возможность для этого наступит 7 июня 2027 года.

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До сих пор Берлин воздерживался от расторжения соглашения, поскольку оно также регулирует деятельность немецких культурных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге. В Германии опасаются, что в ответ Россия может закрыть представительства Goethe-Institut.

Предварительное решение о дальнейших действиях правительство Германии может принять уже на следующей неделе во время двухдневной встречи кабинета в Нойгарденберге.

Дрон со взрывчаткой обнаружили возле украинского Ан-124

Напомним, как ранее писал Цензор.НЕТ, инцидент, после которого в Берлине начали обсуждать возможные санкции, произошел в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле, который с 2022 года используется в качестве базы для украинских самолетов "Антонов". На взлетно-посадочной полосе возле украинского грузового Ан-124 "Руслан" обнаружили дрон с прикрепленными взрывчатым веществом и детонатором.

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