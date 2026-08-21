Німеччина може закрити Російський дім у Берліні після атаки на український літак у Лейпцигу, - ЗМІ

Німецький уряд після інциденту з дроном і вибухівкою біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле розглядає можливість запровадити санкції проти Російського дому в Берліні. Одним із варіантів може стати припинення домовленості, яка дозволяє російському центру працювати у столиці Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, німецька влада публічно поки не звинувачує Москву в організації атаки, однак, за даними видання, дедалі більше схиляється до версії про російський слід.

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Російський дім підозрюють у зв’язках зі шпигунством

Російський дім працює на Фрідріхштрасе в Берліні та офіційно позиціонує себе як культурний центр. Водночас німецькі силові структури підозрюють, що його діяльність може бути пов’язана зі шпигунством.

Правові підстави для роботи центру визначають дві німецько-російські угоди. Одна з них, укладена у 2013 році, стосується використання Росією земельної ділянки в Берліні та діє 99 років.

Друга міжурядова угода від 2011 року може переглядатися або розриватися раз на п’ять років. Найближча можливість для цього настане 7 червня 2027 року.

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До цього часу Берлін утримувався від розриву домовленості, оскільки вона також регулює діяльність німецьких культурних установ у Москві та Санкт-Петербурзі. У Німеччині побоюються, що у відповідь Росія може закрити представництва Goethe-Institut.

Попереднє рішення щодо подальших дій уряд Німеччини може ухвалити вже наступного тижня під час дводенної зустрічі кабінету в Нойгарденберзі.

Дрон із вибухівкою знайшли біля українського Ан-124

Нагадаємо, як раніше писав Цензор.НЕТ, інцидент, після якого в Берліні почали обговорювати можливі санкції, стався в ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року використовується як база для українських літаків "Антонов". На злітно-посадковій смузі біля українського вантажного Ан-124 "Руслан" виявили дрон із прикріпленими вибуховою речовиною та детонатором.

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