Зеленский о производстве Storm Shadow и антибаллистической системе Frejya: Украина и партнеры готовят план действий

Предоставленный Украине "зеленый свет" на производство ракет Storm Shadow позволяет техническим специалистам приступить к утверждению графика дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"У нас есть позитив. Я считаю, что это сильный позитив и сильное решение. Надо двигаться, пока есть возможность. Сейчас технические команды после положительного политического решения встретятся, представят нам график", — сказал Зеленский.

Бюрократическая рутина

Глава государства выразил надежду, что после положительного ответа от Великобритании по поводу Storm Shadow "все не утонет в бюрократии наших стран, будем действовать".

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Планы относительно встреч

Кроме того, по словам президента, через 7–10 дней должен появиться график встреч по антибаллистическому проекту Frejya, в ходе которых стороны должны определить проблемные вопросы в сотрудничестве с отдельными компаниями и странами и пути их решения.

"Через 7–10 дней у нас уже будет график по Frejya, когда мы будем встречаться, где у нас возникают затруднения, с какой компанией, с какой страной у нас что-то не получается. Потому что все очень серьезно к этому относятся. Будем все решать", — сказал Зеленский.

24 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил, что одобрил просьбу о предоставлении Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow.

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Справка

Производителем ракеты Storm Shadow является европейская оборонная компания MBDA. По информации компании, SCALP (британское название — Storm Shadow) представляет собой авиационную крылатую ракету большой дальности класса "воздух-поверхность", предназначенную для высокоточного поражения стационарных хорошо защищенных целей, в частности укрепленных бункеров и ключевых объектов инфраструктуры.

Ракету можно применять днем и ночью при любых погодных условиях. Ее система наведения сочетает инерциальную навигацию, GPS и привязку к рельефу местности, а после запуска ракета летит на малой высоте, чтобы избежать обнаружения. При приближении к цели бортовой инфракрасный искатель сопоставляет ее изображение с загруженным эталоном, обеспечивая высокую точность поражения.

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