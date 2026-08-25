Зеленський про виробництво Storm Shadow та антибалістичну систему Frejya: Україна і партнери готують календар кроків
Надане Україні зелене світло щодо виробництва ракет Storm Shadow дозволяє технічним фахівцям перейти до затвердження календарного плану подальшої співпраці.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас є позитив. Я вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення. Треба рухатись, коли це може бути. Зараз технічні команди після позитивного політичного рішення зустрінуться, покажуть нам календар", - сказав Зеленський.
Бюрократична рутина
Глава держави висловив сподівання, що після позитивної відповіді від Великої Британії щодо Storm Shadow, "все не втопиться в бюрократіях наших країн, будемо діяти".
Плани щодо зустрічей
Крім того, за словами президента, через 7-10 днів має бути графік зустрічей щодо антибалістичного проєкту Frejya, під час яких сторони мають визначити проблемні питання у співпраці з окремими компаніями та країнами і шляхи їх розблокування.
"За 7-10 днів у нас буде вже графік по Frejya, коли ми будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією, якою країною у нас щось не виходить. Тому що всі дуже серйозно до цього налаштовані. Будемо все розблоковувати", – сказав Зеленський.
24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив, що схвалив прохання про надання Україні технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow.
Довідка
- Виробником ракети Storm Shadow є європейська оборонна компанія MBDA. За інформацією компанії, SCALP (британська назва – Storm Shadow) є авіаційною крилатою ракетою великої дальності класу "повітря-поверхня", призначеною для високоточного ураження стаціонарних добре захищених цілей, зокрема укріплених бункерів і ключових об'єктів інфраструктури.
- Ракету можна застосовувати вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Її система наведення поєднує інерціальну навігацію, GPS і прив'язку до рельєфу місцевості, а після запуску ракета летить на малій висоті, щоб уникнути виявлення. Під час наближення до цілі бортовий інфрачервоний шукач зіставляє її зображення із завантаженим еталоном, забезпечуючи високу точність ураження.
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