Изменения в дипломатическом корпусе: Зеленский уволил посла Украины в Катаре
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар Андрея Кузьменко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №834/2026, опубликованном на сайте главы государства.
Кузьменко был послом Украины в Катаре почти семь лет
Согласно указу, Андрей Кузьменко был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар.
Кузьменко занимал эту должность с 18 декабря 2019 года.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении дипломатического ранга спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Топ комментарии
+9 Tema9
показать весь комментарий25.08.2026 21:40 Ответить Ссылка
+3 Green Bill #603485
показать весь комментарий25.08.2026 21:47 Ответить Ссылка
+2 Pan Lipko
показать весь комментарий25.08.2026 22:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль