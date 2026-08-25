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Новости Посольства Украины
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Изменения в дипломатическом корпусе: Зеленский уволил посла Украины в Катаре

Зеленский уволил посла Украины в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар Андрея Кузьменко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №834/2026, опубликованном на сайте главы государства.

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Кузьменко был послом Украины в Катаре почти семь лет

Согласно указу, Андрей Кузьменко был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар.

Кузьменко занимал эту должность с 18 декабря 2019 года.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении дипломатического ранга спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25637) посол (1897) увольнение (2790)
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Топ комментарии
+9
Значить Стефанчук здрисне в Катар.
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25.08.2026 21:40 Ответить
+3
Или Мудра.
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25.08.2026 21:47 Ответить
+2
Посол в Омані знає більше.
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25.08.2026 22:01 Ответить

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