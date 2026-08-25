Изменения в дипломатическом корпусе: Зеленский уволил посла Украины в Катаре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар Андрея Кузьменко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №834/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кузьменко был послом Украины в Катаре почти семь лет

Согласно указу, Андрей Кузьменко был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Катар.

Кузьменко занимал эту должность с 18 декабря 2019 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении дипломатического ранга спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Читайте также: В случае нападения России на Эстонию ее должна защищать НАТО, – Зеленский