Зміни в дипломатичному корпусі: Зеленський звільнив посла України в Катарі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Андрія Кузьменка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №834/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Кузьменко був послом України в Катарі майже сім років

Відповідно до указу, Андрія Кузьменка звільнили з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар.

Кузьменко обіймав цю посаду з 18 грудня 2019 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичного рангу спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

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