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Новини Посольства України
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Зміни в дипломатичному корпусі: Зеленський звільнив посла України в Катарі

Зеленський звільнив посла України в Катарі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Андрія Кузьменка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №834/2026, оприлюдненому  на сайті глави держави.

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Кузьменко був послом України в Катарі майже сім років

Відповідно до указу, Андрія Кузьменка звільнили з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар.

Кузьменко обіймав цю посаду з 18 грудня 2019 року.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичного рангу спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Також читайте: У разі нападу Росії на Естонію її має захищати НАТО, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26789) посол (1172) звільнення (1850)
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Топ коментарі
+6
Значить Стефанчук здрисне в Катар.
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25.08.2026 21:40 Відповісти
+1
Или Мудра.
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25.08.2026 21:47 Відповісти
+1
Посол в Омані знає більше.
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25.08.2026 22:01 Відповісти

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