Зміни в дипломатичному корпусі: Зеленський звільнив посла України в Катарі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Андрія Кузьменка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №834/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.
Кузьменко був послом України в Катарі майже сім років
Відповідно до указу, Андрія Кузьменка звільнили з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар.
Кузьменко обіймав цю посаду з 18 грудня 2019 року.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичного рангу спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.
Топ коментарі
+6 Tema9
показати весь коментар25.08.2026 21:40 Відповісти Посилання
+1 Green Bill #603485
показати весь коментар25.08.2026 21:47 Відповісти Посилання
+1 Pan Lipko
показати весь коментар25.08.2026 22:01 Відповісти Посилання
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