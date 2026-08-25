Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичного рангу спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Указ №831/2026 опубліковано 25 серпня на сайті Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Згідно з указом, Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

Крім того, цим самим указом президент України присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посланника другого класу Ігорю Осташу — директору "Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка" при Міністерстві закордонних справ.

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Що передувало

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.

5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.

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