Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичного рангу спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.
Указ №831/2026 опубліковано 25 серпня на сайті Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Згідно з указом, Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.
Крім того, цим самим указом президент України присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посланника другого класу Ігорю Осташу — директору "Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка" при Міністерстві закордонних справ.
Що передувало
- Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
- Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.
- 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.
- 6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.
Топ коментарі
+29 Pan Lipko
показати весь коментар25.08.2026 20:42 Відповісти Посилання
+15 Igor Karatsuba
показати весь коментар25.08.2026 20:43 Відповісти Посилання
+13 Дід Степан
показати весь коментар25.08.2026 20:43 Відповісти Посилання
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