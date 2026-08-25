Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг посла
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении дипломатического ранга спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Указ № 831/2026 опубликован 25 августа на сайте Офиса президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Согласно указу, Стефанчуку присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Кроме того, этим же указом президент Украины присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса Игорю Осташу - директору "Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко" при Министерстве иностранных дел.
Что предшествовало
- Напомним, 3 августа Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
- Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было ее решение уйти с должности.
- 5 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили Стефанишиной о подозрении в приобретении имущества другими лицами, действовавшими по доверенности подозреваемой. Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного. 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.
- 6 августа бывшему сотруднику ВАКС избрали меру пресечения - залог в размере 6 миллионов гривен - в рамках дела о незаконном обогащении. Ее также обязали воздерживаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных. 13 августа за Стефанишину внесли залог.
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