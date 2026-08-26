Иран угрожает сыну Трампа: в США отреагировала Секретная служба

Иран угрожает младшему сыну американского президента Дональда Трампа, Баррону.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в материале Politico.

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Секретная служба США проверяет видео

В иранском телевизионном сюжете, который начинается с надписи на английском языке "Где убить Баррона Трампа", рассказывается о попытках связаться с младшим сыном президента и упоминается вознаграждение в размере 10 миллионов долларов, по данным Iran International — британского СМИ, освещающего события в Иране.

В материале также упоминается вознаграждение в размере 10 млн долларов. Баррона Трампа называют "целью", а среди упомянутых мест фигурируют Trump Tower и адрес в Вашингтоне, связанный с Нью-Йоркским университетом, где, по имеющимся данным, учится сын президента.

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Пресс-секретарь Секретной службы США Нейт Херринг заявил, чтослужба осведомлена об этом видео и расследует все, что может быть воспринято как угроза в адрес лиц, находящихся под нашей защитой.

В то же время он отметил, что из соображений оперативной безопасности ведомство не комментирует вопросы, связанные с оперативной разведкой в сфере охраны.

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11 августа издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в рамках тщательно спланированной секретной операции, а не по протоколу, чтобы избежать угрозы покушения со стороны Ирана.

По информации издания, Трампа спрятали в фургоне с едой в аэропорту, а затем тайно доставили на военный самолет.

Трамп прибыл в Турцию на самолете 747−8, предоставленном Катаром. Однако после саммита Трамп объявил в социальных сетях, что из соображений безопасности воспользуется "бывшим Air Force One", а не катарским самолетом.

11 июля Трамп заявил, что оставил указания на случай своей гибели в результате возможного покушения со стороны Ирана. По его словам, в таком случае Соединенные Штаты должны нанести по Ирану "удары невиданной силы".

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Между тем турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на пакистанские и иранские источники, сообщило, что США и Иран договорились о режиме прекращения огня, который также предусматривает свободное судоходство в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.