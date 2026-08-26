Склад Wildberries подвергся нападению в Тамбовской области: вспыхнул масштабный пожар
Склад Wildberries подвергся нападению в КотовскеТамбовской области, он горит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Что говорят местные власти?
Губернатор подтвердил нападение и пожар на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области. По его словам, один сотрудник пострадал.
"В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной атаке. В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь пожара — более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, что позволило спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries", — говорится в сообщении.
Что говорят в компании?
В Wildberries также подтвердили атаку на склад в Котовске, прием новых поставок товаров не осуществляется.
Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.
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