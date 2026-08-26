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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по Wildberries
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Склад Wildberries подвергся нападению в Тамбовской области: вспыхнул масштабный пожар

Склад Wildberries подвергся нападению в КотовскеТамбовской области, он горит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Что говорят местные власти?

Губернатор подтвердил нападение и пожар на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области. По его словам, один сотрудник пострадал.

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"В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной атаке. В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь пожара — более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, что позволило спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries", — говорится в сообщении.

Горит Wildberries в Котовске
Горит Wildberries в Котовске

Что говорят в компании?

В Wildberries также подтвердили атаку на склад в Котовске, прием новых поставок товаров не осуществляется.

Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.

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Топ комментарии
+13
У нас до 5ї ранку "комендантська година", це не ми...
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26.08.2026 06:31 Ответить
+12
Співробітники складів почали масово красти дорогі речі з посилок.Впевнені в Мадярі і СБС на 100%
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26.08.2026 06:32 Ответить
+4
Нема ніяких сумнівів... Адже на складах працюють КАЦАПИ!!! А для них, "всё, чо плохо лежит..." - їхнє... Вони ж впевнені вже, що рано, чи пізно, але "прилетить" і до них. І "вовремя вывезенное" спишуть на "сгаревшее"...
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26.08.2026 06:39 Ответить

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