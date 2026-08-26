Атака на Wildberries в Котовске: губернатор заявил о полном уничтожении склада
После атаки украинских беспилотников на Котовск Тамбовской области в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Евгений Первишов, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, 16 беспилотников якобы были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами, а три беспилотника нанесли удар по зданию склада.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что склад Wildberries подвергся нападению в Тамбовской области: вспыхнул масштабный пожар.
- Позже стало известно, что мэр просит горожан два дня не выходить на улицу из-за масштабного пожара в Котовске.
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