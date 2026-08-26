Атака на Wildberries у Котовську: губернатор заявив про повне знищення складу

Після атаки українських безпілотників на Котовськ Тамбовської області у ніч на 26 серпня пожежа повністю знищила логістичний центр Wildberries.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Євген Первишов, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, 16 безпілотників начебто було знищено силами ППО та мобільними вогневими групами, а три безпілотники завдали удару по будівлі складу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що склад Wildberries атакований у Тамбовській області: спалахнула масштабна пожежа.

Пізніше стало відомо, що мер просить містян 2 дні не виходити на вулицю через масштабну пожежу в Котовську.

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