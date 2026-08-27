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Новости Взятничество в армии
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Требовали 4,5 млн грн взятки за принятие РЭБ для ВСУ: НАБУ и САП уличили двух военных во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Антикоррупционные органы поймали на взятке двух военнослужащих, которые вымогали неправомерную выгоду у представителей предприятия за обеспечение беспрепятственного принятия средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В октябре 2025 года общественная организация заключила договор с частной компанией на закупку устройств РЭБ общей стоимостью более 22,4 млн грн.

В то же время, как установили НАБУ и САП, один из офицеров, причастный к процессу приемки оборудования воинской частью, сначала попросил у представителей производителя 10% "отката" от суммы контракта (2,24 млн грн) за беспрепятственную приемку средств РЭБ.

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"После отказа он, по данным следствия, привлек других военнослужащих, начал создавать препятствия в процессе приемки средств РЭБ и увеличил сумму неправомерной выгоды до 20% от стоимости договора - 4,48 млн грн.

В рамках реализации схемы один из военнослужащих, действуя в качестве пособника, получил первую часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долл. США. В дальнейшем участники схемы начали требовать вторую часть неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие задержаны и им сообщено о подозрении. Следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления и других возможных участников схемы.

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Обращение к производителям и поставщикам

НАБУ и САП призывают сообщать о случаях вымогательства неправомерной выгоды при выполнении оборонных контрактов.

"Сообщения о таких фактах и сотрудничество со следствием помогают раскрывать коррупционные схемы в сфере оборонных закупок. Ведь речь идет, в частности, о средствах, которые могли быть направлены на производство, качество и количество продукции для Сил обороны Украины", - добавили там.

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Военные требовали 4,5 млн грн за принятие средств РЭБ для ВСУ
Военные требовали 4,5 млн грн за принятие средств РЭБ для ВСУ
Военные требовали 4,5 млн грн за принятие средств РЭБ для ВСУ
Военные требовали 4,5 млн грн за принятие средств РЭБ для ВСУ
Военные требовали 4,5 млн грн за принятие средств РЭБ для ВСУ

Автор: 

НАБУ (4994) взятка (6388) САП (2510)
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Топ комментарии
+5
А ви думаєте в армію як і у керівництво країною одні чесні та порядні приходять?
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27.08.2026 10:22 Ответить
+4
Чергові мародери...
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27.08.2026 10:04 Ответить
+3
Не можливо зайти в інтернет щоб не наштовхнутися на звернення військових про допомогу і тут же самі військові таке творять.
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27.08.2026 10:15 Ответить

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