Требовали 4,5 млн грн взятки за принятие РЭБ для ВСУ: НАБУ и САП уличили двух военных во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Антикоррупционные органы поймали на взятке двух военнослужащих, которые вымогали неправомерную выгоду у представителей предприятия за обеспечение беспрепятственного принятия средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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В октябре 2025 года общественная организация заключила договор с частной компанией на закупку устройств РЭБ общей стоимостью более 22,4 млн грн.

В то же время, как установили НАБУ и САП, один из офицеров, причастный к процессу приемки оборудования воинской частью, сначала попросил у представителей производителя 10% "отката" от суммы контракта (2,24 млн грн) за беспрепятственную приемку средств РЭБ.

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"После отказа он, по данным следствия, привлек других военнослужащих, начал создавать препятствия в процессе приемки средств РЭБ и увеличил сумму неправомерной выгоды до 20% от стоимости договора - 4,48 млн грн.

В рамках реализации схемы один из военнослужащих, действуя в качестве пособника, получил первую часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долл. США. В дальнейшем участники схемы начали требовать вторую часть неправомерной выгоды в размере 80 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащие задержаны и им сообщено о подозрении. Следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления и других возможных участников схемы.

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Обращение к производителям и поставщикам

НАБУ и САП призывают сообщать о случаях вымогательства неправомерной выгоды при выполнении оборонных контрактов.

"Сообщения о таких фактах и сотрудничество со следствием помогают раскрывать коррупционные схемы в сфере оборонных закупок. Ведь речь идет, в частности, о средствах, которые могли быть направлены на производство, качество и количество продукции для Сил обороны Украины", - добавили там.

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