Вимагали 4,5 млн грн хабаря за прийняття РЕБ для ЗСУ: НАБУ та САП викрили двох військових на хабарі. ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи викрили на хабарі двох військовослужбовців, які вимагали неправомірну вигоду від представників підприємства за забезпечення безперешкодного прийняття засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У жовттні 2025 року громадська організація уклала договір із приватним товариством на закупівлю пристроїв РЕБ загальною вартістю понад 22,4 млн грн.

Водночас, як встановили НАБУ та САП, один з офіцерів, який був пов’язаний із процесом прийняття обладнання військовою частиною, спочатку попросив у представників виробника 10% "відкату" від суми контракту (2,24 млн грн) за безперешкодне прийняття засобів РЕБ.

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"Після відмови він, за даними слідства, залучив інших військовослужбовців, почав створювати перешкоди у процесі прийняття засобів РЕБ та збільшив суму неправомірної вигоди до 20% від вартості договору – 4,48 млн грн.

У межах реалізації схеми один із військовослужбовців, діючи як пособник, одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 20 тис. дол. США. Надалі учасники схеми почали вимагати другу частину неправомірної вигоди у сумі 80 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

Наразі військових затримано та повідомлено про підозру. Слідство встановлює усі обставини вчинення злочину та інших можливих учасників схеми.

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Звернення до виробників та постачальників

НАБУ та САП закликають повідомляти про випадки вимагання неправомірної вигоди під час виконання оборонних контрактів.

"Повідомлення про такі факти та співпраця зі слідством допомагають викривати корупційні схеми у сфері оборонних закупівель. Адже йдеться, зокрема, про кошти, які могли бути спрямовані на виробництво, якість і кількість продукції для Сил оборони України", - додали там.

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