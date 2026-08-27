В Ужгороде врачи забыли в теле женщины дренажную трубку: её нашли через 11 лет, больница должна выплатить 50 тыс. грн

В Ужгороде пациентка 11 лет прожила с фрагментом дренажной трубки, оставшимся в ее теле после операции. Все это время женщина жаловалась на боль и дискомфорт, однако инородное тело обнаружили только в 2019 году. Теперь суд обязал больницу выплатить ей 50 тыс. грн компенсации за моральный ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", решение по делу вынес Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

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После операции женщина годами жаловалась на боль

История началась еще в 2008 году. Пациентке Центральной городской клинической больницы Ужгорода поставили диагноз "послеоперационная вентральная грыжа" и "гипертоническая болезнь II стадии".

10 июля ей провели операцию — герниолапаротомию, пластику полипропиленовой сеткой по методу sublay и дренирование брюшной полости.

После вмешательства женщина продолжала испытывать боль и дискомфорт в области живота. Во время консультаций она рассказывала о своих симптомах врачам, однако, согласно материалам дела, ей объясняли, что такие ощущения после операции являются типичными.

Так прошло более 11 лет. Лишь во второй половине 2019 года во время обследования уже в частном медицинском учреждении врачи обнаружили инородный предмет в области послеоперационного рубца.

16 декабря 2019 года женщине сделали ещё одну операцию. Во время неё медики удалили фрагмент дренажной трубки длиной около 8 сантиметров, который остался после хирургического вмешательства 2008 года. В январе 2020-го пациентке пришлось перенести ещё одну операцию.

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Экспертиза подтвердила связь с операцией 2008 года

Женщина обратилась в суд, заявив, что ненадлежащие действия медиков причинили ей многолетний физический дискомфорт и моральные страдания. Она требовала от больницы 100 тыс. грн компенсации морального вреда.

Больница оспаривала иск. Представители медучреждения, в частности, указывали на отсутствие доказательств того, что страдания пациентки носили непрерывный характер, а также считали сумму компенсации недостаточно обоснованной.

Однако комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила причинно-следственную связь между операцией, проведенной в июле 2008 года, и инородным телом, которое удалили через 11 лет.

Эксперты установили, что фрагмент трубки находился не в брюшной полости, а в подкожно-жировой клетчатке в районе послеоперационного рубца.

В то же время степень причинения вреда здоровью оценили как незначительную. Угрозы жизни женщины не было, а наличие абсцесса объективными медицинскими данными не подтвердилось.

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Материальный ущерб больница уже компенсировала

Это не первый судебный процесс пациентки против медучреждения из-за этой операции. Ранее Ужгородский горрайонный суд уже постановил взыскать с больницы в пользу женщины 55 717,85 грн материального ущерба. Закарпатский апелляционный суд 20 января 2026 года оставил это решение без изменений.

В новом деле речь шла уже о компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что сам факт нахождения инородного предмета в организме в течение 11 лет, связанный с этим физический дискомфорт, а также необходимость новых операций в 2019–2020 годах причинили пациентке физические и душевные страдания.

При этом суд не согласился с заявленной женщиной суммой в 100 тыс. грн. Определяя размер компенсации, он учел продолжительность дискомфорта и повторные хирургические вмешательства, но также отсутствие угрозы жизни и тяжелых последствий для здоровья, а также уже присужденное возмещение материального ущерба.

В результате с Центральной городской клинической больницы Ужгорода постановили взыскать 50 тыс. грн за моральный ущерб. Еще 1073,60 грн судебного сбора медучреждение должно уплатить в пользу государства.

Решение пока может быть обжаловано в Закарпатском апелляционном суде в течение 30 дней.

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