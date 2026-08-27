В Ужгороді лікарі забули в тілі жінки дренажну трубку: її знайшли через 11 років, лікарня має виплатити 50 тис. грн

В Ужгороді пацієнтка 11 років прожила з фрагментом дренажної трубки, який залишився в її тілі після операції. Увесь цей час жінка скаржилася на біль і дискомфорт, однак сторонній предмет виявили лише у 2019 році. Тепер суд зобов'язав лікарню виплатити їй 50 тис. грн компенсації за моральну шкоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", рішення у справі ухвалив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після операції жінка роками скаржилася на біль

Історія почалася ще у 2008 році. Пацієнтці Центральної міської клінічної лікарні Ужгорода діагностували післяопераційну вентральну килу та гіпертонічну хворобу II стадії.

10 липня їй провели операцію – герніолапаротомію, пластику поліпропіленовою сіткою за методом sublay та дренування черевної порожнини.

Після втручання жінка продовжувала відчувати біль та дискомфорт у ділянці живота. Під час консультацій вона розповідала про свої симптоми лікарям, однак, за матеріалами справи, їй пояснювали, що такі відчуття після операції є типовими.

Так минуло понад 11 років. Лише у другій половині 2019 року під час обстеження вже у приватному медичному закладі лікарі побачили сторонній предмет у районі післяопераційного рубця.

16 грудня 2019 року жінці зробили ще одну операцію. Під час неї медики видалили фрагмент дренажної трубки завдовжки близько 8 сантиметрів, який залишився після хірургічного втручання 2008 року. У січні 2020-го пацієнтці довелося перенести ще одну операцію.

Також читайте: У Львові лікарі прооперували дитину ще в утробі матері. ФОТО

Експертиза підтвердила зв'язок з операцією 2008 року

Жінка звернулася до суду, заявивши, що неналежні дії медиків спричинили їй багаторічний фізичний дискомфорт та моральні страждання. Вона вимагала від лікарні 100 тис. грн компенсації моральної шкоди.

Лікарня заперечувала проти позову. Представники медзакладу, зокрема, вказували на відсутність доказів того, що страждання пацієнтки мали безперервний характер, а також вважали недостатньо обґрунтованою суму компенсації.

Однак комісійна судово-медична експертиза встановила причинно-наслідковий зв'язок між операцією, проведеною у липні 2008 року, та стороннім тілом, яке видалили через 11 років.

Експерти встановили, що фрагмент трубки перебував не в черевній порожнині, а в підшкірно-жировій клітковині в районі післяопераційного рубця.

Водночас ступінь ушкодження здоров'я оцінили як незначний. Загрози життю жінки не було, а наявність абсцесу об'єктивними медичними даними не підтвердилася.

Також читайте: Лікарі в Дніпрі випадково прооперували дитині не ту руку: їм повідомили про підозру

Матеріальну шкоду лікарня вже компенсувала

Це не перший судовий процес пацієнтки проти медзакладу через цю операцію. Раніше Ужгородський міськрайонний суд уже постановив стягнути з лікарні на користь жінки 55 717,85 грн матеріальної шкоди. Закарпатський апеляційний суд 20 січня 2026 року залишив це рішення без змін.

У новій справі йшлося вже про компенсацію моральної шкоди. Суд дійшов висновку, що сам факт перебування стороннього предмета в організмі протягом 11 років, пов'язаний із цим фізичний дискомфорт, а також необхідність нових операцій у 2019–2020 роках завдали пацієнтці фізичних і душевних страждань.

При цьому суд не погодився із заявленою жінкою сумою у 100 тис. грн. Визначаючи компенсацію, він врахував тривалість дискомфорту та повторні хірургічні втручання, але також відсутність загрози життю і тяжких наслідків для здоров'я та вже присуджене відшкодування матеріальних збитків.

У результаті з Центральної міської клінічної лікарні Ужгорода постановили стягнути 50 тис. грн моральної шкоди. Ще 1073,60 грн судового збору медзаклад має сплатити на користь держави.

Рішення поки може бути оскаржене до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть бізнесмена Ківана через медичну помилку: повідомлено про підозру двом лікарям клініки в Одесі. ВIДЕО