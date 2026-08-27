Лукашенко отправился в Россию: запланирована встреча с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого", передает Цензор.НЕТ.
Встреча с Путиным
"Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча Лукашенко с Путиным, во время которой они намерены обсудить "ключевые направления двустороннего сотрудничества" и обменяться мнениями по "актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, тематике обеспечения безопасности".
Встреча с Мишустиным
Также Лукашенко планирует встретиться с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудить "практические вопросы развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию кооперационных проектов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль