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Новости Сотрудничество России и Беларуси
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Лукашенко отправился в Россию: запланирована встреча с Путиным

Лукашенко отправился к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого", передает Цензор.НЕТ.

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Встреча с Путиным

"Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча Лукашенко с Путиным, во время которой они намерены обсудить "ключевые направления двустороннего сотрудничества" и обменяться мнениями по "актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, тематике обеспечения безопасности".

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Встреча с Мишустиным 

Также Лукашенко планирует встретиться с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудить "практические вопросы развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию кооперационных проектов".

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Автор: 

Лукашенко Александр (3523) путин владимир (21832)
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Топ комментарии
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Вирушив на масаж простати з гемороєм.
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27.08.2026 18:53 Ответить
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***** не послухається, а ще через час скаже що _Нас абманулє. Нас затянулє в капкан.
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27.08.2026 19:02 Ответить

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