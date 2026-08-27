УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10774 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Росії і Білорусі
993 10

Лукашенко вирушив до Росії: заплановано зустріч із Путіним

Лукашенко поїхав до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив наближений до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч з Путіним

"Лукашенко вирушив з робочим візитом до РФ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту заплановано зустріч Лукашенка з Путіним, під час якої вони мають намір обговорити "ключові напрями двосторонньої співпраці", та обмінятися думками щодо "актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, тематики забезпечення безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

Зустріч з Мішустіним 

Також Лукашенко планує зустрітися з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним й обговорити "практичні питання щодо розвитку білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізацію коопераційних проєктів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було

Автор: 

Лукашенко Олександр (2312) путін володимир (13559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Вирушив на масаж простати з гемороєм.
показати весь коментар
27.08.2026 18:53 Відповісти
+1
Тим часом США налаштовані буквально на війну. Директор ЦРУ Реткліфф передав Кремлю секретні «червоні лінії» США, а в посланні значилось - «Ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього». Саме ці безпекові «прапорці» і стали причиною його візиту в Москву.
показати весь коментар
27.08.2026 18:59 Відповісти
+1
***** не послухається, а ще через час скаже що _Нас абманулє. Нас затянулє в капкан.
показати весь коментар
27.08.2026 19:02 Відповісти

Завантаження...

 
 