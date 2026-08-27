Лукашенко вирушив до Росії: заплановано зустріч із Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив наближений до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч з Путіним

"Лукашенко вирушив з робочим візитом до РФ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту заплановано зустріч Лукашенка з Путіним, під час якої вони мають намір обговорити "ключові напрями двосторонньої співпраці", та обмінятися думками щодо "актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, тематики забезпечення безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

Зустріч з Мішустіним

Також Лукашенко планує зустрітися з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним й обговорити "практичні питання щодо розвитку білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізацію коопераційних проєктів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було