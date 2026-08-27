Лукашенко вирушив до Росії: заплановано зустріч із Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомив наближений до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого", передає Цензор.НЕТ.
Зустріч з Путіним
"Лукашенко вирушив з робочим візитом до РФ", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час візиту заплановано зустріч Лукашенка з Путіним, під час якої вони мають намір обговорити "ключові напрями двосторонньої співпраці", та обмінятися думками щодо "актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, тематики забезпечення безпеки".
Зустріч з Мішустіним
Також Лукашенко планує зустрітися з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним й обговорити "практичні питання щодо розвитку білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізацію коопераційних проєктів".
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