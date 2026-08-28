Перебои с электричеством, проблемы со связью и вода по 260 рублей: на оккупированных территориях углубляется коммунальный кризис

На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей коммунальные проблемы все больше сказываются на повседневной жизни людей. В Бердянске перебои с электроэнергией и водой уже связывают с санитарными рисками, а в Мариуполе нестабильное электроснабжение затрудняет даже связь пациентов с медицинскими учреждениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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В Бердянске предупреждают о кишечных инфекциях

По словам Андрющенко, оккупационное управление российского Роспотребнадзора на фоне частых отключений электроэнергии и перебоев с водоснабжением отдельно предупредило жителей оккупированного Бердянска о необходимости профилактики острых кишечных инфекций.

Таким образом, затянувшиеся проблемы с базовыми коммунальными услугами уже рассматриваются оккупационными службами не только как бытовая проблема, но и как потенциальный санитарный риск.

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В Мариуполе из-за отключений страдает связь с больницами

Во временно оккупированном Мариуполе перебои с электроэнергией вызывают проблемы со связью по всему городу.

Как сообщает Андрющенко, медицинские учреждения уже предупреждают пациентов: если из-за проблем со связью дозвониться до больницы не удается, людям предлагают лично приходить в регистратуру.

На этом фоне дефицит стабильного водоснабжения фактически сформировал в городе отдельный рынок питьевой воды.

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До 260 рублей за бутыль воды

По данным "Центра изучения оккупации", оккупационная администрация начала отслеживать цены на воду. Пять-шесть литров бутилированной воды в Мариуполе продают по цене от 80 до 260 рублей, тогда как вода на разлив стоит до 4 рублей за литр.

Андрющенко обращает внимание, что сам факт постоянного мониторинга стоимости питьевой воды является показательным на фоне затяжного коммунального кризиса в оккупированном городе.

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