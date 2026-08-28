Перебої зі світлом, проблеми зі зв’язком і вода по 260 рублів: на окупованих територіях поглиблюється комунальна криза

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя комунальні проблеми дедалі більше позначаються на повсякденному житті людей. У Бердянську перебої з електроенергією та водою вже пов’язують із санітарними ризиками, а в Маріуполі нестабільне електропостачання ускладнює навіть зв’язок пацієнтів із медичними установами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Бердянську попереджають про кишкові інфекції

За словами Андрющенка, окупаційне управління російського Росспоживнагляду на тлі частих відключень електроенергії та перебоїв із водопостачанням окремо попередило жителів окупованого Бердянська про необхідність профілактики гострих кишкових інфекцій.

Таким чином, тривалі проблеми з базовими комунальними послугами вже розглядаються окупаційними службами не лише як побутова проблема, а й як потенційний санітарний ризик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі окупованого Темрюка на Донеччині понад місяць залишаються без води

У Маріуполі через відключення страждає зв’язок із лікарнями

У тимчасово окупованому Маріуполі перебої з електроенергією спричиняють проблеми зі зв’язком по всьому місту.

Як повідомляє Андрющенко, медичні установи вже попереджають пацієнтів: якщо через проблеми зі зв’язком додзвонитися до лікарні не вдається, людям пропонують особисто приходити до реєстратури.

На цьому тлі дефіцит стабільного водопостачання фактично сформував у місті окремий ринок питної води.

Читайте також: В окупованому Маріуполі понад 50 тисяч споживачів залишаються без стабільного електропостачання

До 260 рублів за бутель води

За даними "Центру вивчення окупації", окупаційна адміністрація почала відстежувати ціни на воду. П’ять-шість літрів бутильованої води у Маріуполі продають за 80–260 рублів, тоді як вода на розлив коштує до 4 рублів за літр.

Андрющенко звертає увагу, що сам факт постійного моніторингу вартості питної води є показовим на тлі затяжної комунальної кризи в окупованому місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Слов’янську воду підвозитимуть автоцистернами: оприлюднили графіки, - МВА. ФОТО