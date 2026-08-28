Поддержка подростковых стартапов: Владимир Литвин дарит AI-рюкзаки выпускникам школы бизнеса MindCraft

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Фонд Lytvyn Foundation расширяет программу поддержки бизнес-проектов, созданных подростками в школе MindCraft. Выпускники получат AI-рюкзаки от Владимира Литвина, основателя фонда. Это персональные наборы подписок на ИИ-сервисы MindCraft Startup Backpack для исследования рынка, работы с контентом и разработки цифровых продуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

До этапа питчинга в MindCraft уже дошли 89 бизнесов, созданных учениками школы. Самые сильные проекты получили от фонда Литвина инвестиции и гранты на дальнейшее развитие. AI-рюкзаки дополняют эту поддержку доступом к технологическим инструментам, которые выпускники смогут использовать в работе над своими проектами.

Принцип программы предусматривает индивидуальный подбор сервисов. По замыслу Владимира Литвина, наполнение AI-рюкзаков MindCraft Startup Backpack будет определяться задачами конкретных подростковых бизнесов. Например, если получателю нужно изучить конкурентов и целевую аудиторию, набор формируется под аналитику. Для других проектов приоритетом могут быть презентации, видео, визуальный контент, сайт или приложение.

MindCraft - бесплатная школа онлайн-бизнеса для подростков 13–17 лет, основанная Владимиром Литвином в рамках Lytvyn Foundation. За несколько наборов школа получила более 1000 заявок, а её выпускниками стали 400 подростков из разных регионов Украины.

Программа AI-рюкзаков Владимира Литвина MindCraft Startup Backpack запускается по итогам внутреннего питчинга MindCraft, где выпускники презентуют и защищают собственные бизнес-проекты перед экспертным жюри.

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От потребности стартапа до набора AI-сервисов

Перед стартом программы выпускники проходят короткий опрос — участник выбирает одну приоритетную задачу, для решения которой ему нужен ИИ-инструмент. На основе этого определяется направление "рюкзака".

Программа охватывает такие направления, как исследование рынка, конкурентов и целевой аудитории; создание презентаций; работа с видео: съемка, монтаж и обработка; создание статических визуалов; разработка сайтов, приложений и других ИТ-продуктов.

Каждый участник получает подписку на один или два ИИ-сервиса на один или три месяца.

Для выпускников, которые еще не имеют опыта системной работы со сложными AI-сервисами, Lytvyn Foundation предусмотрел возможность дополнить цифровой рюкзак учебным курсом из пяти занятий, каждое из которых посвящено одному из направлений по типам рюкзаков. Формат позволяет проводить курс повторно с обновлением информации об AI-сервисах.

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От MindCraft до бизнес-клуба

Lytvyn Foundation выстраивает полный цикл поддержки молодых предпринимателей:

Школа онлайн-бизнеса MindCraft помогает запустить собственное дело,

хакатоны Code The Future погружают подростков в работу над реальными бизнес-задачами в цифровой сфере с использованием ИИ,

бизнес-клуб и инкубатор с менторами-практиками поддерживают тех, кто готов развивать свои проекты дальше.

AI-рюкзаки от Владимира Литвина MindCraft Startup Backpack дополняют этот цикл рабочими инструментами для выпускников, которые уже защитили свои проекты на питчинге.

В то же время фонд поддерживает спортивно-образовательное направление. Совместно с фондом теннисистки Элины Свитолиной запущена программа ONE POINT для юных теннисистов 10–14 лет. Она сочетает в себе соревнования, общение с известными украинскими спортсменами и грант в размере 100 000 грн для победителя от Lytvyn Foundation.

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Справка

Владимир Литвин — украинский предприниматель, инвестор, меценат и владелец ряда успешных бизнесов в digital-сфере.

Основатель Lytvyn Foundation — благотворительного фонда, который создает систему бесплатного образования для подростков в сфере предпринимательства и технологий. Лучшие участники проектов фонда получают гранты на развитие собственных идей и мечтаний.

Литвин убежден: предпринимательское мышление нужно формировать с подросткового возраста. Именно поэтому его фонд работает с детьми 13–17 лет, инвестируя в новое поколение, которое будет строить будущее Украины.