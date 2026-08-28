Підтримка підліткових стартапів: Володимир Литвин дарує AI-рюкзаки випускникам школи бізнесу MindCraft

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Фонд Lytvyn Foundation розширює програму підтримки бізнес-проєктів, створених підлітками у школі MindCraft. Випускники отримають AI-рюкзаки від Володимира Литвина, засновника фонду. Це персональні набори підписок на ШІ-сервіси MindCraft Startup Backpack для дослідження ринку, роботи з контентом та розробки цифрових продуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

До пітчингу в MindCraft уже дійшли 89 бізнесів, створених учнями школи. Найсильніші проєкти отримали від фонду Литвина інвестиції та гранти на подальший розвиток. AI-рюкзаки додають до цієї підтримки доступ до технологічних інструментів, які випускники зможуть використовувати у роботі над своїми проєктами.

Принцип програми передбачає персональний підбір сервісів. За задумом Володимира Литвина, наповнення AI-рюкзаків MindCraft Startup Backpack визначатиметься задачами конкретних підліткових бізнесів. Наприклад, якщо отримувачу потрібно дослідити конкурентів і цільову аудиторію, набір формують під аналітику. Для інших проєктів пріоритетом можуть бути презентації, відео, візуальний контент, сайт або застосунок.

MindCraft — безплатна школа онлайн-бізнесу для підлітків 13–17 років, заснована Володимиром Литвином у межах Lytvyn Foundation. За кілька потоків школа отримала понад 1000 заявок, а її випускниками стали 400 підлітків із різних регіонів України.

Програму AI-рюкзаків Володимира Литвина MindCraft Startup Backpack запускають за підсумками внутрішнього пітчингу MindCraft, де випускники презентують і захищають власні бізнес-проєкти перед експертним журі.

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Від потреби стартапу до набору AI-сервісів

Перед стартом програми випускники проходять коротке опитування — учасник обирає одне пріоритетне завдання, для якого йому потрібен AI-інструмент. На основі цього визначається напрям рюкзака.

Програма охоплює такі напрями, як дослідження ринку, конкурентів та цільової аудиторії; створення презентацій; робота з відео: зйомка, монтаж та обробка; створення статичних візуалів; розробка сайтів, застосунків та інших ІТ-продуктів.

Кожен учасник отримує підписку на один або два AI-сервіси на один або три місяці.

Для випускників, які ще не мають досвіду системної роботи зі складними AI-сервісами, Lytvyn Foundation передбачив можливість доповнити цифровий рюкзак навчальним курсом із п'яти занять, кожне з яких присвячене одному з напрямів по типам рюкзаків. Формат дозволяє проводити курс повторно з оновленням інформації про AI-сервіси.

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Від MindCraft до бізнес-клубу

Lytvyn Foundation вибудовує повний цикл підтримки молодих підприємців:

школа онлайн-бізнесу MindCraft допомагає дати старт власній справі,

хакатони Code The Future занурюють підлітків у роботу над реальними бізнес-завданнями у цифровій сфері з використанням AI,

бізнес-клуб та інкубатор із менторами-практиками підтримують тих, хто готовий розвивати свої проєкти далі.

AI-рюкзаки від Володимира Литвина MindCraft Startup Backpack доповнюють цей цикл робочими інструментами для випускників, які вже захистили свої проєкти на пітчингу.

У той самий час фонд підтримує спортивно-освітній напрям. Разом із фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT для юних тенісистів 10–14 років. Вона поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.

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Довідка

Володимир Литвин — український підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів у digital-сфері.

Засновник Lytvyn Foundation — благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.

Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд працює з дітьми 13–17 років, інвестуючи у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.