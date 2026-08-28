Львовщина выделила 2 млн грн на закупку книг для поддержки издательств, пострадавших от российских обстрелов

После российского удара по книжному складу в Киевской области Львовская область решила выкупить часть книг, оставшихся на складах украинских издательств. На эти цели из областного бюджета будет выделено 2 млн грн, а приобретенные издания передадут библиотекам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Более 60 тысяч книг уничтожил российский удар

Решение было принято после очередной атаки РФ на Киевскую область. По словам Козицкого, россияне нанесли удар по складу, где хранилась продукция украинских издательств и книжных магазинов.

"Более 60 тысяч экземпляров уничтожено. Ориентировочные потери украинского бизнеса превышают 23 миллиона гривен. Это не первый такой удар. И очевидно, что оккупанты на этом не остановятся", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что книги, которые до сих пор находятся на складах издателей, необходимо спасать от возможных новых российских атак.

"Из областного бюджета Львовщины выделяем 2 миллиона гривен на закупку книг со складов украинских издательств. Впоследствии передадим их библиотекам", – сообщил Козицкий.

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Громады призвали присоединиться

Козицкий также обратился к главам громад и депутатам местных советов Львовской области с призывом поддержать инициативу - закупать книги напрямую у украинских издателей для библиотек, школ и других коммунальных учреждений.

Таким образом, закупки должны одновременно поддержать издательский бизнес, несущий убытки из-за российских атак, и пополнить фонды местных библиотек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российского обстрела пострадал склад, где хранились книги Readeat, Book.ua и украинских издательств. Впоследствии стало известно, что на складе, в частности, находились книги издательств Vivat и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

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