Львівщина виділила 2 млн грн на закупівлю книжок для підтримки видавництв, постраждалих від російських обстрілів

Після російського удару по книжковому складу на Київщині Львівщина вирішила викупити частину книг, які залишаються на складах українських видавництв. На це з обласного бюджету спрямують 2 млн грн, а придбані видання передадуть бібліотекам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Понад 60 тисяч книжок знищив російський удар

Рішення ухвалили після чергової атаки РФ на Київщину. За словами Козицького, росіяни вдарили по складу, де зберігалася продукція українських видавництв і книгарень.

"Понад 60 тисяч примірників знищені. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Це не перший такий удар. І очевидно, що окупанти на цьому не зупиняться", – зазначив очільник ОВА.

Він наголосив, що книжки, які досі перебувають на складах видавців, необхідно рятувати від можливих нових російських атак.

"З обласного бюджету Львівщини виділяємо 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Згодом передамо їх бібліотекам", – повідомив Козицький.

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Громади закликали долучитися

Козицький також звернувся до голів громад та депутатів місцевих рад Львівщини із закликом підтримати ініціативу – закуповувати книжки безпосередньо в українських видавців для бібліотек, шкіл та інших комунальних закладів.

Таким чином, закупівля має одночасно підтримати видавничий бізнес, який зазнає втрат через російські атаки, та поповнити фонди місцевих бібліотек.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російського обстрілу постраждав склад, де зберігалися книги Readeat, Book.ua та українських видавництв. Згодом стало відомо, що на складі, зокрема, перебували книжки видавництв Vivat та "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

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