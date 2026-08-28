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Новини Атаки РФ на видавництва і друкарні
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Львівщина виділила 2 млн грн на закупівлю книжок для підтримки видавництв, постраждалих від російських обстрілів

Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України

Після російського удару по книжковому складу на Київщині Львівщина вирішила викупити частину книг, які залишаються на складах українських видавництв. На це з обласного бюджету спрямують 2 млн грн, а придбані видання передадуть бібліотекам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Понад 60 тисяч книжок знищив російський удар

Рішення ухвалили після чергової атаки РФ на Київщину. За словами Козицького, росіяни вдарили по складу, де зберігалася продукція українських видавництв і книгарень.

"Понад 60 тисяч примірників знищені. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Це не перший такий удар. І очевидно, що окупанти на цьому не зупиняться", – зазначив очільник ОВА.

Він наголосив, що книжки, які досі перебувають на складах видавців, необхідно рятувати від можливих нових російських атак.

"З обласного бюджету Львівщини виділяємо 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Згодом передамо їх бібліотекам", – повідомив Козицький.

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Громади закликали долучитися

Козицький також звернувся до голів громад та депутатів місцевих рад Львівщини із закликом підтримати ініціативу – закуповувати книжки безпосередньо в українських видавців для бібліотек, шкіл та інших комунальних закладів.

Таким чином, закупівля має одночасно підтримати видавничий бізнес, який зазнає втрат через російські атаки, та поповнити фонди місцевих бібліотек.

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російського обстрілу постраждав склад, де зберігалися книги Readeat, Book.ua та українських видавництв. Згодом стало відомо, що на складі, зокрема, перебували книжки видавництв Vivat та "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

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