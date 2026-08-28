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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Удар ВСУ по командным пунктам РФ в Донецке: ликвидирован подполковник штаба 41-й армии Моисеенко

В Донецке ликвидирован российский подполковник Моисеенко в ходе удара ВСУ

В ходе ударов ВСУ по основному и запасному командным пунктам российских войск во временно оккупированном Донецке был ликвидирован подполковник Андрей Моисеенко — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели российского офицера сообщил OSINT-проект KIU (Russian Officers killed in Ukraine).

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Попал под удар в Донецке

По данным OSINT-исследователей, Моисеенко погиб в ночь на 27 августа во время украинского удара по российским военным объектам в Донецке.

"Первые данные об офицерах, попавших под удар в Донецке: российский военный преступник подполковник Моисеенко Андрей Викторович — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии — погиб в ночь с 26 на 27 августа 2026 года", — говорится в сообщении KIU.

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Смерть подтвердила жена

Андрей Моисеенко также внесен в базу сайта "Миротворец". Указанные там фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными погибшего российского офицера.

1 сентября Моисеенко должно было исполниться 57 лет.Смерть подполковника РФ также подтвердила его жена.

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Автор: 

армия РФ (24061) Донецьк (6301) ликвидация (4541) оккупация (10689) Донецкая область (13093) Донецкий район (80)
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Топ комментарии
+8
Це тільки перший підтверджений. Гарні новини будуть і далі, там рознесло будівлю в хлам, до скелету. Самі кацапи верещать вже що енералів-полковників виносили мішками.
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28.08.2026 18:15 Ответить
+5
У пеклі чергове поповнення...
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28.08.2026 18:00 Ответить
+4
Кобзон вітає на концерті. Земля скловатою під@р@с@м.
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28.08.2026 18:16 Ответить

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