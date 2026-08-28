Удар ВСУ по командным пунктам РФ в Донецке: ликвидирован подполковник штаба 41-й армии Моисеенко
В ходе ударов ВСУ по основному и запасному командным пунктам российских войск во временно оккупированном Донецке был ликвидирован подполковник Андрей Моисеенко — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели российского офицера сообщил OSINT-проект KIU (Russian Officers killed in Ukraine).
Попал под удар в Донецке
По данным OSINT-исследователей, Моисеенко погиб в ночь на 27 августа во время украинского удара по российским военным объектам в Донецке.
"Первые данные об офицерах, попавших под удар в Донецке: российский военный преступник подполковник Моисеенко Андрей Викторович — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии — погиб в ночь с 26 на 27 августа 2026 года", — говорится в сообщении KIU.
Смерть подтвердила жена
Андрей Моисеенко также внесен в базу сайта "Миротворец". Указанные там фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными погибшего российского офицера.
1 сентября Моисеенко должно было исполниться 57 лет.Смерть подполковника РФ также подтвердила его жена.
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