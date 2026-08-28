Удар ЗСУ по командних пунктах РФ у Донецьку: ліквідовано підполковника штабу 41-ї армії Моїсеєнка
Під час ударів ЗСУ по основному та запасному командних пунктах російських військ у тимчасово окупованому Донецьку ліквідовано підполковника Андрія Моїсеєнка – старшого офіцера оперативного управління штабу 41-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ , про загибель російського офіцера повідомив OSINT-проєкт KIU (Russian Officers killed in Ukraine).
Потрапив під удар у Донецьку
За даними OSINT-дослідників, Моїсеєнко загинув у ніч проти 27 серпня під час українського удару по російських військових об'єктах у Донецьку.
"Перші дані про офіцерів, які потрапили під удар у Донецьку: російський воєнний злочинець підполковник Моїсеєнко Андрій Вікторович – старший офіцер оперативного управління штабу 41-ї гвардійської загальновійськової армії – загинув у ніч із 26 на 27 серпня 2026 року", – йдеться в повідомленні KIU.
Смерть підтвердила дружина
Андрій Моїсеєнко також внесений до бази сайту "Миротворець". Зазначені там прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з даними загиблого російського офіцера.
1 вересня Моїсеєнку мало виповнитися 57 років. Смерть підполковника РФ також підтвердила його дружина.
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