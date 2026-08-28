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Зеленский провел совещание в штабе: задача — тысяча дронов для нанесения ударов на большие расстояния в день против РФ

Зеленский провел совещание

Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 28 августа, совещание Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Защита от реактивных "Шахедов"

"Ключевое — это максимальное использование нашего оружия для защиты от российских ударов по Украине. И главное — наша защита от реактивных "Шахедов" и то, чтобы сделать наши дипломатические удары против России еще более частыми", — отметил он.

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Дальнобойные санкции

Зеленский также подчеркнул, что главная задача — это тысяча дронов для нанесения ударов на большие расстояния в день против России.

"Сейчас в среднем 300 наших дальнобойных санкций, должно быть больше. Цель вполне конкретная, и мы выполним эту задачу", — добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25666) Ставка (191)
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Топ комментарии
+14
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28.08.2026 19:32 Ответить
+12
таємне фото ракет розове фламінго

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28.08.2026 19:35 Ответить
+10
Ти просрав і балістику і мобілізацію дрони, чим то ти там потужнічаєш?
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28.08.2026 19:37 Ответить

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