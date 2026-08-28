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Зеленский провел совещание в штабе: задача — тысяча дронов для нанесения ударов на большие расстояния в день против РФ
Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 28 августа, совещание Верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Защита от реактивных "Шахедов"
"Ключевое — это максимальное использование нашего оружия для защиты от российских ударов по Украине. И главное — наша защита от реактивных "Шахедов" и то, чтобы сделать наши дипломатические удары против России еще более частыми", — отметил он.
Дальнобойные санкции
Зеленский также подчеркнул, что главная задача — это тысяча дронов для нанесения ударов на большие расстояния в день против России.
"Сейчас в среднем 300 наших дальнобойных санкций, должно быть больше. Цель вполне конкретная, и мы выполним эту задачу", — добавил президент.
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