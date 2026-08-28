Зеленський провів Ставку: Завдання - тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти РФ

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 28 серпня, Ставку Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Захист від реактивних "Шахедів"

"Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. І основне – наш захист від реактивних "Шахедів" та щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими", - зазначив він.

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Далекобійні санкції

Зеленський також наголосив, що головне завдання – це тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії.

"Зараз у середньому 300 наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - додав президент.

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