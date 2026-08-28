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Зеленський провів Ставку: Завдання - тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти РФ
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 28 серпня, Ставку Верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Захист від реактивних "Шахедів"
"Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. І основне – наш захист від реактивних "Шахедів" та щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими", - зазначив він.
Далекобійні санкції
Зеленський також наголосив, що головне завдання – це тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії.
"Зараз у середньому 300 наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - додав президент.
Топ коментарі
+20 Перехватчик
показати весь коментар28.08.2026 19:32 Відповісти Посилання
+16 Дід Степан
показати весь коментар28.08.2026 19:35 Відповісти Посилання
+12 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар28.08.2026 19:37 Відповісти Посилання
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