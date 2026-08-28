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Новости Атаки РФ на издательства и типографии
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Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады, - Сибига

Обстрелы издательств и складов с книгами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные российские удары по украинским книгоиздательствам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Украина останется Украиной

"Россия боится украинских книг. И у нее есть на это все основания. Каждая из них несет в себе то, что Москва веками пыталась стереть: наш язык, память, историю и тот простой факт, что Украина - это Украина.

Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады. Другое оружие, та же одержимость. И то же поражение", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела уничтожен склад издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Сибига подчеркнул, что украинские книги будут печатать и читать. Украинская культура будет распространяться дальше. Украина останется Украиной.

"Наша задача с партнерами также понятна: защитить то, что Россия стремится уничтожить, и уменьшить её способность это уничтожать. Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов и меньше возможностей для производства оружия", - добавил он.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела сгорел склад с книгами издательства Vivat.
  • Также известно, что за два месяца в результате российских атак в Украине было уничтожено около 13 млн книг, что составляет примерно треть годового предложения рынка. Удары нанесены по складам, издательствам и типографиям, среди уничтоженной продукции - более миллиона школьных учебников.

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книги (647) Сибига Андрей (1119)
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Топ комментарии
+4
А пройопи і дебілізм у керівництвах результатами яких втрачають регулярно склади з ракетами від партнерів.
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28.08.2026 23:08 Ответить
+4
З дуба впав? Найзапекліша кацапізація відбулась 30-70 роки ХХст. До 30х Східна Україна була україномовна на 90%.
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28.08.2026 23:16 Ответить
+1
Українська держава виникла у 1917 році у формі Української Народної Республіки (УНР) внаслідок розпаду Російської імперії.
Оскільки повністю ліквідувати прагнення українців до незалежності силою було неможливо, більшовики пішли на компроміс: створили квазідержаву - Українську СРР.
У 1922 році під час створення СРСР Сталін пропонував план «автономізації» - хотів включити Україну до складу Росії як звичайну автономію без жодних прав. Проте Ленін, боячись опору українців, наполіг на утворенні союзу «рівноправних» республік.
Сталін розширив кордони УРСР, але керувався він виключно інтересами Радянської імперії, а не любов'ю до України.
Приєднання Західної України (1939), Північної Буковини (1940) та Закарпаття (1945) відбулося за пактом Молотова-Ріббентропа та результатами Другої світової війни.
Для Москви це було стратегічним просуванням кордонів СРСР на захід, углиб Європи.
Географічно та інфраструктурно Крим повністю залежав від України (вода, електрика, транспорт, постачання продуктів). Москва офіційно передала Крим УРСР, щоб перекласти на плечі українського бюджету та робочих рук завдання з відбудови та утримання півострова. Згодом саме Україна побудувала Північнокримський канал, який дав півострову воду.
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28.08.2026 23:19 Ответить

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