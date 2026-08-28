Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные российские удары по украинским книгоиздательствам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Украина останется Украиной

"Россия боится украинских книг. И у нее есть на это все основания. Каждая из них несет в себе то, что Москва веками пыталась стереть: наш язык, память, историю и тот простой факт, что Украина - это Украина.

Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады. Другое оружие, та же одержимость. И то же поражение", - отметил министр.

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Сибига подчеркнул, что украинские книги будут печатать и читать. Украинская культура будет распространяться дальше. Украина останется Украиной.

"Наша задача с партнерами также понятна: защитить то, что Россия стремится уничтожить, и уменьшить её способность это уничтожать. Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов и меньше возможностей для производства оружия", - добавил он.

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Что предшествовало