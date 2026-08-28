Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные российские удары по украинским книгоиздательствам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Украина останется Украиной
"Россия боится украинских книг. И у нее есть на это все основания. Каждая из них несет в себе то, что Москва веками пыталась стереть: наш язык, память, историю и тот простой факт, что Украина - это Украина.
Когда-то Российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады. Другое оружие, та же одержимость. И то же поражение", - отметил министр.
Сибига подчеркнул, что украинские книги будут печатать и читать. Украинская культура будет распространяться дальше. Украина останется Украиной.
"Наша задача с партнерами также понятна: защитить то, что Россия стремится уничтожить, и уменьшить её способность это уничтожать. Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов и меньше возможностей для производства оружия", - добавил он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела сгорел склад с книгами издательства Vivat.
- Также известно, что за два месяца в результате российских атак в Украине было уничтожено около 13 млн книг, что составляет примерно треть годового предложения рынка. Удары нанесены по складам, издательствам и типографиям, среди уничтоженной продукции - более миллиона школьных учебников.
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Оскільки повністю ліквідувати прагнення українців до незалежності силою було неможливо, більшовики пішли на компроміс: створили квазідержаву - Українську СРР.
У 1922 році під час створення СРСР Сталін пропонував план «автономізації» - хотів включити Україну до складу Росії як звичайну автономію без жодних прав. Проте Ленін, боячись опору українців, наполіг на утворенні союзу «рівноправних» республік.
Сталін розширив кордони УРСР, але керувався він виключно інтересами Радянської імперії, а не любов'ю до України.
Приєднання Західної України (1939), Північної Буковини (1940) та Закарпаття (1945) відбулося за пактом Молотова-Ріббентропа та результатами Другої світової війни.
Для Москви це було стратегічним просуванням кордонів СРСР на захід, углиб Європи.
Географічно та інфраструктурно Крим повністю залежав від України (вода, електрика, транспорт, постачання продуктів). Москва офіційно передала Крим УРСР, щоб перекласти на плечі українського бюджету та робочих рук завдання з відбудови та утримання півострова. Згодом саме Україна побудувала Північнокримський канал, який дав півострову воду.