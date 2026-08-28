Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові російські удари по українських книговидавництвах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Україна залишиться Україною
"Росія боїться українських книжок. І має на це всі підстави. Кожна з них несе в собі те, що Москва століттями намагалася стерти: нашу мову, пам’ять, історію та той простий факт, що Україна є Україною.
Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади. Інша зброя, та сама одержимість. І та сама поразка", - зазначив міністр.
Сибіга наголосив, що українські книжки друкуватимуть і читатимуть. Українська культура поширюватиметься далі. Україна залишиться Україною.
"Наше завдання з партнерами також зрозуміле: захистити те, що Росія прагне знищити, і зменшити її здатність це знищувати. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів і менше можливостей для виробництва зброї", - додав він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу згорів склад із книжками видавництва Vivat.
- Також відомо, що за два місяці внаслідок російських атак в Україні було знищено близько 13 млн книжок, що становить приблизно третину річної пропозиції ринку. Ударів завдано по складах, видавництвах і друкарнях, серед знищеної продукції ‒ понад мільйон шкільних підручників.
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Оскільки повністю ліквідувати прагнення українців до незалежності силою було неможливо, більшовики пішли на компроміс: створили квазідержаву - Українську СРР.
У 1922 році під час створення СРСР Сталін пропонував план «автономізації» - хотів включити Україну до складу Росії як звичайну автономію без жодних прав. Проте Ленін, боячись опору українців, наполіг на утворенні союзу «рівноправних» республік.
Сталін розширив кордони УРСР, але керувався він виключно інтересами Радянської імперії, а не любов'ю до України.
Приєднання Західної України (1939), Північної Буковини (1940) та Закарпаття (1945) відбулося за пактом Молотова-Ріббентропа та результатами Другої світової війни.
Для Москви це було стратегічним просуванням кордонів СРСР на захід, углиб Європи.
Географічно та інфраструктурно Крим повністю залежав від України (вода, електрика, транспорт, постачання продуктів). Москва офіційно передала Крим УРСР, щоб перекласти на плечі українського бюджету та робочих рук завдання з відбудови та утримання півострова. Згодом саме Україна побудувала Північнокримський канал, який дав півострову воду.