Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові російські удари по українських книговидавництвах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Україна залишиться Україною

"Росія боїться українських книжок. І має на це всі підстави. Кожна з них несе в собі те, що Москва століттями намагалася стерти: нашу мову, пам’ять, історію та той простий факт, що Україна є Україною.

Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади. Інша зброя, та сама одержимість. І та сама поразка", - зазначив міністр.

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Сибіга наголосив, що українські книжки друкуватимуть і читатимуть. Українська культура поширюватиметься далі. Україна залишиться Україною.

"Наше завдання з партнерами також зрозуміле: захистити те, що Росія прагне знищити, і зменшити її здатність це знищувати. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів і менше можливостей для виробництва зброї", - додав він.

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