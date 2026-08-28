Склад с гуманитарными грузами ЮНИСЕФ уничтожен в результате атаки РФ на Киевщину

Российские войска нанесли удар по складу в Чубинском в Киевской области, где хранилась гуманитарная помощь от ЮНИСЕФ для украинских детей и семей.

Об этом сегодня сообщили в ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Вчера в Чубинском Киевской области в результате атаки на склад, работающий по контракту с ЮНИСЕФ, были уничтожены жизненно необходимые вещи для детей и семей", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что это препятствует оказанию жизненно важной поддержки наиболее уязвимым слоям населения, особенно в преддверии очередной суровой зимы.

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Что предшествовало

Напомним, 21 июля российские войска нанесли удар по складу ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для украинских детей и семей. В результате удара уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарной помощи. Общая стоимость потерь составляет почти 3,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в течение ночи 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.

В частности, в Бориспольском районе спасатели работали на 9 объектах, среди которых — частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.

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