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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Склад с гуманитарными грузами ЮНИСЕФ уничтожен в результате атаки РФ на Киевщину

РФ уничтожила склад ЮНИСЕФ

Российские войска нанесли удар по складу в Чубинском в Киевской области, где хранилась гуманитарная помощь от ЮНИСЕФ для украинских детей и семей.

Об этом сегодня сообщили в ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Вчера в Чубинском Киевской области в результате атаки на склад, работающий по контракту с ЮНИСЕФ, были уничтожены жизненно необходимые вещи для детей и семей", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что это препятствует оказанию жизненно важной поддержки наиболее уязвимым слоям населения, особенно в преддверии очередной суровой зимы.

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Что предшествовало

Напомним, 21 июля российские войска нанесли удар по складу ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для украинских детей и семей. В результате удара уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарной помощи. Общая стоимость потерь составляет почти 3,9 млн долларов.

  • Ранее сообщалось, что в течение ночи 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.
  • В частности, в Бориспольском районе спасатели работали на 9 объектах, среди которых — частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.

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Автор: 

Киевская область (4991) обстрел (35091) ЮНИСЕФ (172) Бориспольский район (93) Чубинское (1)
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Топ комментарии
+4
Гуманітарні ракети від заходу? Тут з двух одне: або довбоепизм влади або свідома наводка, я думаю і те і інше, і ви ще хочете виробляти по ліцензії щось західне якщо навіть це не в змозі захистити?! Корупція і безвідповідальність разом з повною непрофесійністю зеленої влади досягає свого апогею (
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28.08.2026 23:45 Ответить
+3
Даже не знаю що сказати. Просто хочеться втекти з цієїкраїни дебілів. Рашисти вже кілька місяців палять все що схоже на склад, а дебіли продовжують складати все в кучу. Єдине пояснення цьому може бути це те що все розікрали а потім попросили рашистів спалити склад щоб замести сліди
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28.08.2026 23:46 Ответить
+2
Так це гуманітарка детонувала?
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28.08.2026 23:48 Ответить

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