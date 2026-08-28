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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Склад із гуманітарними вантажами ЮНІСЕФ знищено через атаку РФ на Київщину

РФ знищила склад ЮНІСЕФ

Російські війська завдали удару по складу в Чубинському в Київській області, де зберігалася гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ для українських дітей і сімей.

Про це сьогодні повідомили в ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вчора в Чубинському Київської області внаслідок атаки на склад, що працює за контрактом з ЮНІСЕФ, було знищено життєво необхідні речі для дітей та сімей", йдеться в повідомленні.

В організації наголосили, що це перешкоджає наданню життєво важливої ​​підтримки найбільш вразливим верствам населення, особливо з наближенням чергової суворої зими.

Також читайте: Атака на Київщину: у Бориспільському районі горять складські приміщення

Що передувало

Нагадаємо, 21 липня російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей і сімей. Унаслідок удару знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги. Загальна вартість втрат становить майже 3,9 млн доларів.

  • Раніше повідомлялося, що протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.
  • Зокрема, у Бориспільському районі рятувальники працювали на 9 локаціях, серед яких - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.

Також читайте: Рашисти зруйнували склад Roshen поблизу Борисполя

Автор: 

Київська область (4660) обстріл (36395) ЮНІСЕФ (148) Бориспільський район (94) Чубинське (1)
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Топ коментарі
+4
Гуманітарні ракети від заходу? Тут з двух одне: або довбоепизм влади або свідома наводка, я думаю і те і інше, і ви ще хочете виробляти по ліцензії щось західне якщо навіть це не в змозі захистити?! Корупція і безвідповідальність разом з повною непрофесійністю зеленої влади досягає свого апогею (
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28.08.2026 23:45 Відповісти
+3
Даже не знаю що сказати. Просто хочеться втекти з цієїкраїни дебілів. Рашисти вже кілька місяців палять все що схоже на склад, а дебіли продовжують складати все в кучу. Єдине пояснення цьому може бути це те що все розікрали а потім попросили рашистів спалити склад щоб замести сліди
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28.08.2026 23:46 Відповісти
+2
Так це гуманітарка детонувала?
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28.08.2026 23:48 Відповісти

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