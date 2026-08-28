Склад із гуманітарними вантажами ЮНІСЕФ знищено через атаку РФ на Київщину

Російські війська завдали удару по складу в Чубинському в Київській області, де зберігалася гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ для українських дітей і сімей.

Про це сьогодні повідомили в ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вчора в Чубинському Київської області внаслідок атаки на склад, що працює за контрактом з ЮНІСЕФ, було знищено життєво необхідні речі для дітей та сімей", йдеться в повідомленні.

В організації наголосили, що це перешкоджає наданню життєво важливої ​​підтримки найбільш вразливим верствам населення, особливо з наближенням чергової суворої зими.

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Що передувало

Нагадаємо, 21 липня російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей і сімей. Унаслідок удару знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги. Загальна вартість втрат становить майже 3,9 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.

Зокрема, у Бориспільському районі рятувальники працювали на 9 локаціях, серед яких - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.

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