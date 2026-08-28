Склад із гуманітарними вантажами ЮНІСЕФ знищено через атаку РФ на Київщину
Російські війська завдали удару по складу в Чубинському в Київській області, де зберігалася гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ для українських дітей і сімей.
Про це сьогодні повідомили в ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вчора в Чубинському Київської області внаслідок атаки на склад, що працює за контрактом з ЮНІСЕФ, було знищено життєво необхідні речі для дітей та сімей", йдеться в повідомленні.
В організації наголосили, що це перешкоджає наданню життєво важливої підтримки найбільш вразливим верствам населення, особливо з наближенням чергової суворої зими.
Що передувало
Нагадаємо, 21 липня російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей і сімей. Унаслідок удару знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги. Загальна вартість втрат становить майже 3,9 млн доларів.
- Раніше повідомлялося, що протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.
- Зокрема, у Бориспільському районі рятувальники працювали на 9 локаціях, серед яких - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.
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