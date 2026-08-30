РФ вряд ли нападет на Эстонию в ближайшие годы, но через 10–15 лет угроза может возрасти, - Карис

Президент Эстонии Алар Карис считает, что в ближайшие годы Россия вряд ли прибегнет к агрессии против его страны. В то же время он подчеркнул, что нужно готовиться к различным сценариям, в частности через 5, 10 или 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

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Слабое место - это готовность гражданского населения

Так, по словам Кариса, у Эстонии есть подготовленный военный резерв и оборонный союз, однако слабой стороной остается готовность гражданского населения.

"Все может случиться, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И эта готовность чрезвычайно важна. Мы многое сделали в этом направлении: у нас есть хорошо подготовленный военный резерв, а также союз обороны. В то же время, пожалуй, одна из наших слабых сторон — это готовность гражданского населения. У нас не хватает укрытий и других необходимых вещей. В этом вопросе мы могли бы поучиться у Украины", — рассказал он.

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Невозможно предсказать ситуацию через 5–15 лет

Кроме того, Карис считает, что в ближайшие годы Россия вряд ли прибегнет к агрессии против Эстонии. Однако невозможно предсказать, какой будет ситуация через 5, 10 или 15 лет.

"Я почти уверен, что в ближайшие годы Россия не будет прибегать к агрессии против нас. Сейчас она находится в очень слабой позиции. Но никто не знает, что произойдет через 5, 10 или 15 лет. Я всегда привожу пример периода перед Второй мировой войной. Тогда у нас была великолепная армия, но мы были одни, без союзников", — пояснил он.

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Гибридные угрозы со стороны РФ

В то же время президент Эстонии подчеркнул, что сегодня страна является членом НАТО, поэтому ее ситуация принципиально отличается от той, что была накануне Второй мировой войны. Отдельно он обратил внимание на гибридные угрозы со стороны РФ.

"Гибридные угрозы существуют уже довольно давно. Именно поэтому мы создали в Эстонии соответствующие центры. Кибербезопасность была одной из таких проблем еще в 2007 году. Тогда мы начали убеждать других, что это тоже часть войны. Сейчас в Эстонии работает Центр киберобороны НАТО, к работе которого также привлечена Украина. Поэтому в этом вопросе мы тоже готовы, но речь идет не только о кибербезопасности. Есть теневой флот, есть много других угроз. Сюда же можно отнести и фейковые новости", — рассказал Карис.

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