221 боевое столкновение за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 29 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 221 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив пять ракет, совершил 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 11 357 дронов-камикадзе и осуществили 3138 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 60 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Нескучное, Коренек, Потаповка, Малая Корчаковка, Волфино, Атинское, Сопич, Бачевск, Толстодубово Сумской области; Лесковщина Черниговской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, семь артиллерийских систем, шесть пунктов управления БПЛА и три других важных объекта противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1400 человек. Также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1963 беспилотных летательных аппарата, 394 единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано пять боевых столкновений. В то же время агрессор совершил 167 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также противник нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Чугуновка, Озерное, Хатне и в районе Старицы.

На Купянском направлении произошли две наступательные операции врага в направлении населенных пунктов Радьковка и Подолы.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах Новоселовки, Чернещины и недалеко от Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закитное и в сторону Орехуватки.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 31 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Торецкое, Софиевка и в сторону Николайполя и Кучерова Яра.

"Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Новоподогородное, Новый Донбасс, а также в районах населенных пунктов Удачное, Орехово и Новониколаевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба:

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в сторону Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселовка, Калиновское, Новое Запорожье, Малиевка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Павловки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.