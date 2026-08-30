221 боєзіткнення за добу на фронті: найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 29 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 60 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Нескучне, Кореньок, Потапівка, Мала Корчаківка, Волфине, Атинське, Сопич, Бачівськ, Товстодубове Сумської області; Лісківщина Чернігівської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1400 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1963 безпілотні літальні апарати, 394 одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано п’ять боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік Лимана й Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

"Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове й Новомиколаївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу:

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка, Калинівське, Нове Запоріжжя, Маліївка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.