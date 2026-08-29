Генштаб ЗСУ про удар по Милій: Першопричина трагедії - РФ, але розташування складів біля житла неприпустиме

Генштаб наголосив на неприпустимості розміщення складів боєприпасів поблизу цивільної забудови та нагадав про діючу заборону головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Збройні Сили України стоять на сторожі безпеки нашої держави і людей та роблять усе можливе, щоб захистити мешканців мирних міст і селищ.

"Однак напередодні, внаслідок повітряного удару російського агресора по селу Мила Бучанського району Київської області, загинули та постраждали десятки наших співгромадян.

Збройні Сили висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім жителям Київщини, які постраждали внаслідок цієї трагедії. Її першопричина - країна-агресор, російська федерація", - йдеться у повідомленні.

Неприпустимість розміщення складів боєприпасів

Генштаб також наголошує на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови й місць перебування мирних жителів.

Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗС України про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях.

Також читайте: Вибухи з детонацією після удару РФ на Київщині: є загиблі та постраждалі, евакуйовано понад 200 людей (оновлено)

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 27 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Читайте також: Детонація після удару РФ в Бучанському районі: п’ятеро постраждалих, слідство перевірить законність зберігання вибухонебезпечних предметів, - ОГП