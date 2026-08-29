Генштаб ВСУ об ударе по Милой: первопричина трагедии - РФ, но расположение складов возле жилья недопустимо

Генеральный штаб подчеркнул недопустимость размещения складов боеприпасов вблизи гражданской застройки и напомнил о действующем запрете главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины стоят на страже безопасности нашего государства и людей и делают все возможное, чтобы защитить жителей мирных городов и поселков.

"Однако накануне в результате авиаудара российского агрессора по селу Милая Бучанского района Киевской области погибли и пострадали десятки наших сограждан.

Вооруженные Силы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Киевской области, пострадавшим в результате этой трагедии. Ее первопричина — страна-агрессор, Российская Федерация", — говорится в сообщении.

Недопустимость размещения складов боеприпасов

Генштаб также подчеркивает недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей.

В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах.

Читайте также: Взрывы с детонацией после удара РФ на Киевщине: есть погибшие и пострадавшие, эвакуировано более 200 человек (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Читайте также: Детонация после удара РФ в Бучанском районе: пять пострадавших, следствие проверит законность хранения взрывоопасных предметов, - ОГП