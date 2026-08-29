Генштаб ВСУ об ударе по Милой: первопричина трагедии - РФ, но расположение складов возле жилья недопустимо
Генеральный штаб подчеркнул недопустимость размещения складов боеприпасов вблизи гражданской застройки и напомнил о действующем запрете главнокомандующего ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, Вооруженные Силы Украины стоят на страже безопасности нашего государства и людей и делают все возможное, чтобы защитить жителей мирных городов и поселков.
"Однако накануне в результате авиаудара российского агрессора по селу Милая Бучанского района Киевской области погибли и пострадали десятки наших сограждан.
Вооруженные Силы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Киевской области, пострадавшим в результате этой трагедии. Ее первопричина — страна-агрессор, Российская Федерация", — говорится в сообщении.
Недопустимость размещения складов боеприпасов
Генштаб также подчеркивает недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей.
В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 27 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
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