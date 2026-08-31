США нанесли первый за более чем месяц удар по иранским объектам

Американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком" со ссылкой на CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Американские военные атаковали иранские установки

Удар был нанесен в воскресенье, 30 августа. Это первая атака США по иранским объектам за более чем месяц.

По словам американского чиновника, разведка зафиксировала подготовку иранских военных к запуску ракет с минами в судоходный маршрут.

Атака произошла после заявления президента США Дональда Трампа о том, что попытки Ирана вновь заминировать международные судоходные пути будут немедленно и систематически пресекаться.

На прошлой неделе Центральное командование США завершило очистку Ормузского пролива от морских мин. В настоящее время американские силы продолжают контролировать акваторию для обеспечения свободной торговли.

Читайте: Генералы США предупредили Хегсета: война с Ираном истощает армию

Иран заявил о погибших и раненых

Иранская сторона подтвердила факт взрывов. Представители Корпуса стражей исламской революции обвинили в атаке США и Израиль.

В КИР заявили о погибших и раненых среди иранских военных и гражданских лиц. Также представители Корпуса пообещали нанести ответные удары.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил союзникам Вашингтона об изменении подхода к противостоянию с Ираном.

По его словам, Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять масштабные боевые действия. Основной акцент Вашингтон намерен сделать на ужесточении санкций и военно-морской блокаде.

По данным Axios, в последние дни Рубио провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел нескольких стран-союзниц. Он дал понять, что в настоящее время США не планируют наносить новые удары по Ирану.

Читайте также: Иран и Оман предлагают создать временный семимильный коридор через Ормузский пролив