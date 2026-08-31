США нанесли первый за более чем месяц удар по иранским объектам
Американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком" со ссылкой на CNN.
Американские военные атаковали иранские установки
Удар был нанесен в воскресенье, 30 августа. Это первая атака США по иранским объектам за более чем месяц.
По словам американского чиновника, разведка зафиксировала подготовку иранских военных к запуску ракет с минами в судоходный маршрут.
Атака произошла после заявления президента США Дональда Трампа о том, что попытки Ирана вновь заминировать международные судоходные пути будут немедленно и систематически пресекаться.
На прошлой неделе Центральное командование США завершило очистку Ормузского пролива от морских мин. В настоящее время американские силы продолжают контролировать акваторию для обеспечения свободной торговли.
Иран заявил о погибших и раненых
Иранская сторона подтвердила факт взрывов. Представители Корпуса стражей исламской революции обвинили в атаке США и Израиль.
В КИР заявили о погибших и раненых среди иранских военных и гражданских лиц. Также представители Корпуса пообещали нанести ответные удары.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил союзникам Вашингтона об изменении подхода к противостоянию с Ираном.
По его словам, Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять масштабные боевые действия. Основной акцент Вашингтон намерен сделать на ужесточении санкций и военно-морской блокаде.
По данным Axios, в последние дни Рубио провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел нескольких стран-союзниц. Он дал понять, что в настоящее время США не планируют наносить новые удары по Ирану.
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Через шість місяців з початку конфлікту на Близькому Сході ситуація в Ормузькій протоці залишається невирішеною, 400 суден і близько 6000 моряків застрягли у Перській затоці з початку конфлікту.