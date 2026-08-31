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Новости Требования Трампа к Канаде Отношения США и Канады
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Трамп заявил о возрождении автопрома США благодаря тарифам и раскритиковал Канаду

Трамп раскритиковал Канаду

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика помогла восстановить американскую автомобильную промышленность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах Трампа в социальной сети Truth Social.

В то же время глава Белого дома в очередной раз раскритиковал Канаду и призвал канадские компании, работающие с США, перенести свою деятельность на американскую территорию.

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Трамп заявил об успехе тарифной политики

По словам президента США, автомобильная промышленность страны восстановилась благодаря введенным им тарифам.

Трамп привел в качестве примера завод Ford в Детройте. Он заявил, что предприятие, которое якобы готовили к закрытию в начале его президентской кампании 2024 года, теперь работает круглосуточно без выходных и является одним из самых прибыльных автопредприятий в мире.

"Я возродил и фактически спас автомобильную промышленность в Америке. Это произошло благодаря тому, что я сделал с тарифами", — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что у него есть "много других примеров" положительного влияния его политики на Ford, General Motors и других автопроизводителей.

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Президент США вновь атаковал Канаду

Трамп заявил, что не хочет импортировать из Канады автомобили, запчасти и другие товары.

"Один из худших злоумышленников — Канада. Я не хочу канадских автомобилей, я не хочу канадских запчастей, я не хочу ничего канадского", — написал он.

По словам Трампа, Канада десятилетиями "обкрадывала" США, и он намерен положить этому конец.

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Президент также заявил, что канадская сторона хочет, чтобы к ней относились как к американскому штату, хотя она им не является.

Отдельно Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с США, перенести свою деятельность на американскую территорию. Он отметил, что после возвращения таких компаний в США для них не будет пошлин.

Ранее Канада приостановила торговые переговоры с США из-за требований Вашингтона. После этого Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов.

К слову, недавно Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединённых Штатов и Канады, в "озеро Америка".

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Канада (2216) США (30401) Трамп Дональд (8136)
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Топ комментарии
+16
Трамп-це Зеленський, тільки на +-40 років старший. Шкода, що не встигне присісти на пожиттєвий. Вони б гармонійно виглядали на сусідніх шконках.
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31.08.2026 01:50 Ответить
+13
В Оттаві нагадали, що оригінальній назві «озера Онтаріо» понад 400 років.
Озеро називалося так ще задовго до утворення Канадської Конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
Воно походить від слова з мови племені гуронів «Ontari'io», що означає «озеро прекрасне, озеро велике».
"Канадці також знають, що речі потрібно називати їхніми іменами, і це озеро називається Онтаріо - сьогодні і назавжди" - зазначив Прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
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31.08.2026 03:09 Ответить
+12
Свіжі статистичні дані свідчать, що після оголошення нових тарифних обмежень промислове виробництво в США продемонструвало спад, а не зростання.
За словами голови Канадської асоціації виробників автозапчастин Флавіо Вольпе на платформі X, мита на імпорт сплачує не Канада, а американські заводи-імпортери. Без канадських деталей збиральні лінії всередині США ризикують просто зупинитися.
Найбільш затребувані серед американців пікапи та позашляховики (зокрема брендів Chevrolet, Ford, Stellantis) активно використовують канадські потужності та комплектуючі. Мита у 50% призведуть до різкого подорожчання цих машин для кінцевих покупців у США.
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31.08.2026 03:00 Ответить

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