Трамп заявил о возрождении автопрома США благодаря тарифам и раскритиковал Канаду
Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика помогла восстановить американскую автомобильную промышленность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах Трампа в социальной сети Truth Social.
В то же время глава Белого дома в очередной раз раскритиковал Канаду и призвал канадские компании, работающие с США, перенести свою деятельность на американскую территорию.
Трамп заявил об успехе тарифной политики
По словам президента США, автомобильная промышленность страны восстановилась благодаря введенным им тарифам.
Трамп привел в качестве примера завод Ford в Детройте. Он заявил, что предприятие, которое якобы готовили к закрытию в начале его президентской кампании 2024 года, теперь работает круглосуточно без выходных и является одним из самых прибыльных автопредприятий в мире.
"Я возродил и фактически спас автомобильную промышленность в Америке. Это произошло благодаря тому, что я сделал с тарифами", — заявил Трамп.
Президент США также отметил, что у него есть "много других примеров" положительного влияния его политики на Ford, General Motors и других автопроизводителей.
Президент США вновь атаковал Канаду
Трамп заявил, что не хочет импортировать из Канады автомобили, запчасти и другие товары.
"Один из худших злоумышленников — Канада. Я не хочу канадских автомобилей, я не хочу канадских запчастей, я не хочу ничего канадского", — написал он.
По словам Трампа, Канада десятилетиями "обкрадывала" США, и он намерен положить этому конец.
Президент также заявил, что канадская сторона хочет, чтобы к ней относились как к американскому штату, хотя она им не является.
Отдельно Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с США, перенести свою деятельность на американскую территорию. Он отметил, что после возвращения таких компаний в США для них не будет пошлин.
Ранее Канада приостановила торговые переговоры с США из-за требований Вашингтона. После этого Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов.
К слову, недавно Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединённых Штатов и Канады, в "озеро Америка".
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Озеро називалося так ще задовго до утворення Канадської Конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
Воно походить від слова з мови племені гуронів «Ontari'io», що означає «озеро прекрасне, озеро велике».
"Канадці також знають, що речі потрібно називати їхніми іменами, і це озеро називається Онтаріо - сьогодні і назавжди" - зазначив Прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
За словами голови Канадської асоціації виробників автозапчастин Флавіо Вольпе на платформі X, мита на імпорт сплачує не Канада, а американські заводи-імпортери. Без канадських деталей збиральні лінії всередині США ризикують просто зупинитися.
Найбільш затребувані серед американців пікапи та позашляховики (зокрема брендів Chevrolet, Ford, Stellantis) активно використовують канадські потужності та комплектуючі. Мита у 50% призведуть до різкого подорожчання цих машин для кінцевих покупців у США.