Трамп заявил о возрождении автопрома США благодаря тарифам и раскритиковал Канаду

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика помогла восстановить американскую автомобильную промышленность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах Трампа в социальной сети Truth Social.

В то же время глава Белого дома в очередной раз раскритиковал Канаду и призвал канадские компании, работающие с США, перенести свою деятельность на американскую территорию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп заявил об успехе тарифной политики

По словам президента США, автомобильная промышленность страны восстановилась благодаря введенным им тарифам.

Трамп привел в качестве примера завод Ford в Детройте. Он заявил, что предприятие, которое якобы готовили к закрытию в начале его президентской кампании 2024 года, теперь работает круглосуточно без выходных и является одним из самых прибыльных автопредприятий в мире.

"Я возродил и фактически спас автомобильную промышленность в Америке. Это произошло благодаря тому, что я сделал с тарифами", — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что у него есть "много других примеров" положительного влияния его политики на Ford, General Motors и других автопроизводителей.

Читайте также: Глава ЦРУ Ретклифф предлагает провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

Президент США вновь атаковал Канаду

Трамп заявил, что не хочет импортировать из Канады автомобили, запчасти и другие товары.

"Один из худших злоумышленников — Канада. Я не хочу канадских автомобилей, я не хочу канадских запчастей, я не хочу ничего канадского", — написал он.

По словам Трампа, Канада десятилетиями "обкрадывала" США, и он намерен положить этому конец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей", - Песков

Президент также заявил, что канадская сторона хочет, чтобы к ней относились как к американскому штату, хотя она им не является.

Отдельно Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с США, перенести свою деятельность на американскую территорию. Он отметил, что после возвращения таких компаний в США для них не будет пошлин.

Ранее Канада приостановила торговые переговоры с США из-за требований Вашингтона. После этого Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов.

К слову, недавно Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединённых Штатов и Канады, в "озеро Америка".