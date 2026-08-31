СБУ идентифицировала российских командиров, причастных к ударам по "Охматдету" и журналистам Reuters в Краматорске

Контрразведка, военная контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу в отношении двух военных должностных лиц армии РФ, причастных к ракетным ударам по журналистам информационного агентства Reuters в Донецкой области и по больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Согласно материалам дела, одним из фигурантов является российский генерал-майор Николай Варпахович — командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии вооруженных сил РФ.

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Подробности

Как установило расследование, 8 июля 2024 года чиновник отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

Тогда подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации нанесли по медучреждению прицельный удар крылатой ракетой "Х-101" класса "воздух-земля", запущенной с российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

"На момент атаки в больнице находилось более 600 пациентов. Погибли два человека, в том числе врач, еще десятки людей получили ранения. Ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще 4 здания, где проводили хирургические операции, лечили онкобольных детей", — напомнили в СБУ.

Еще одним фигурантом является российский полковник Александр Лутовинов — командир ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

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По данным следствия, он организовал ракетный удар по гостиничному комплексу "Сапфир" в Краматорске 24 августа 2024 года.

В результате этой атаки погиб советник по вопросам безопасности международного информационного агентства Reuters, а еще пятеро его коллег получили ранения различной степени тяжести.

По данным следствия, решение о нанесении удара принял заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Алексей Ким, которому СБУ уже заочно сообщила о подозрении.

Во исполнение его преступного распоряжения Лутовинов непосредственно отдал приказ подчиненным о запуске баллистической ракеты "Искандер-М" с территории Ростовской области.

Подозрения

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности заочно сообщили Варпаховичу и Лутовинову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.